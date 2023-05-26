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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية وكولومبيا تبحثان سبل تعزيز التعاون في الطاقة والعمل المناخي

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

أفادت وكالة الأنباء السعودية بان وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ  عادل بن أحمد الجبير اجتمع ، في العاصمة بوغوتا، بعدد من المسؤولين بالحكومة الكولومبية برئاسة نائب وزير الخارجية لشؤون متعددة الأطراف  إليزابيث تايلور، ونائب وزير التجارة والصناعة والسياحة  لويس فيليب كوينتيرو، وذلك خلال زيارته  لجمهورية كولومبيا.


واستعراض الجانبان علاقات التعاون بين البلدين وسبل تنميتها وتطويرها في العديد من المجالات لا سيما في مجال الطاقة والعمل المناخي.


وأطلع الجبير ، المسؤولين الكولومبيين على مبادرات المملكة العديدة في ظل "رؤية المملكة 2030'' ومن ضمنها مبادرتي "السعودية الخضراء" و "الشرق الأوسط الأخضر".


حضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين غير المقيم لدى جمهورية كولومبيا الدكتور حسن الأنصاري، ومدير عام مكتب  وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ السفير خالد بن مساعد العنقري، ومدير مكتب وزارة الاستثمار في واشنطن عبدالرحمن بن طلال بكير، وعدد من المسؤولين الحكوميين بجمهورية كولومبيا.

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