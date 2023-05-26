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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زلزال اليابان.. نداء عاجل من سفارة السعودية في طوكيو لرعايا المملكة

سفارة السعودية -
سفارة السعودية - ارشيفي

وجهت سفارة السعودية طوكيو  نداءا عاجلا إلي رعاياها في اليابان بضرورة توخي الحذر نتيجة الزلزال الذي ضرب البلاد اليوم. 

وأعلنت سفارة المملكة في اليابان، اليوم (الجمعة)، متابعتها المستمرة لآثار الزلزال مؤكدة  سلامة المواطنين السعوديين.

وناشدت السفارة المواطنين ضرورة التقيد بتعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث، مشيرةً إلى أنه في حال حدوث أي طارئ يرجى التواصل مع شؤون السعوديين.

وفي وقت سابق اليوم، قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية: إن زلزالاً قوياً هز شرق البلاد، لكن لم يصدر تحذير من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي).

وذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن الزلزال وقع في الساعة 10.3 بتوقيت جرينتش، وبلغت قوته 6.2 درجة  وهز الزلزال المباني في طوكيو وفي المناطق المحيطة بها، وكان مركز الزلزال قرب إقليم تشيبا شرقي طوكيو على عمق 50 كيلومتراً.

توقف المطارات والقطارات بعد زلزال عنيف في اليابان

زلزال بقوة 6.2 ريختر يضرب شرق اليابان

الأرصاد الجوية اليابانية أثار الزلزال التلفزيون الياباني السعودية المواطنين السعوديين بتوقيت جرينتش هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية مركز الزلزال

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