توقف المطارات والقطارات بعد زلزال عنيف في اليابان

توقفت خدمات القطارات لفترة وجيزة وأغلقت مدارج مطار ناريتا، بعد أن ضرب زلزال بلغت قوته 6,2 درجات على مقياس ريختر، اليوم الجمعة ، قبالة سواحل طوكيو .



وأفادت وكالة الأرصاد اليابانية في بيان:" أن مركز الزلزال يقع على على عمق 50 كيلومتراً، في مياه المحيط الهادئ قبالة منطقة تشيبا اليابانية، اهتزت على أثره بنايات كبيرة في العاصمة، مستبعدة في الوقت نفسه خطر حدوث تسونامي ".





وضرب زلزال بلغت قوته الأولية 5.3 درجات على مقياس ريختر منطقة جزيرة إيزو الواقعة جنوب العاصمة اليابانية طوكيو الإثنين الماضى، فيما لم تصدر أي تحذيرات من حدوث موجات مد عاتية "تسونامي".



وأفادت وكالة الأرصاد اليابانية في بيان، نقلته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، بأنه لم ترد تقارير حتى الآن حول وقوع إصابات.. مشيرة إلى أن الزلزال وقع في حوالي الساعة 4:42 مساء بالتوقيت المحلي وعلى عمق حوالي 10 كيلومترات، وسجل الزلزال أقل من 5 درجات على مقياس الكثافة الزلزالية اليابانية البالغ 7 درجات في جزر نيي وتوشيما.