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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زلزال بقوة 6.2 ريختر يضرب شرق اليابان

صدى البلد

أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أنباء عن ضرب زلزال قوي شرق اليابان ،اليوم الجمعة، وبلغت قوته 6.2 درجة على مقياس ريختر، مضيفة أنه لم يكن هناك تحذير من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي).

وذكرت وسائل إعلام محلية يابانية أن الزلزال ضرب الساعة 1003 بتوقيت جرينتش وهز المباني في طوكيو وكذلك المحافظات المحيطة، بحسب وكالة رويترز الإخبارية.

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع اضرار جسيمة.

والزلازل شائعة في اليابان ، وهي واحدة من أكثر مناطق العالم نشاطًا زلزاليًا، وتمثل اليابان حوالي خمس الزلازل في العالم بقوة 6 درجات أو أكثر.

وفي 11 مارس 2011 ، تعرض الساحل الشمالي الشرقي لزلزال بلغت قوته 9 درجات ، وكان أقوى زلزال في اليابان على الإطلاق ، وتسونامي هائل، وتسببت تلك الأحداث في حدوث أسوأ أزمة نووية في العالم منذ كارثة تشيرنوبيل قبل ربع قرن.

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