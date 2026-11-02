خامنئي يأمر بحل الصراع بالحوار.. صلاحيات للحكومة في ملف التفاوض مع أمريكا

قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، اليوم الإثنين، إن المرشد علي خامنئي منح "صلاحيات معينة" للحكومة فيما يتعلق بالمحادثات الرامية لإنهاء الحرب.



خامنئي يفوض الحكومة في ملف التفاوض



ونقلت وسائل الإعلام الإيرانية عن بيزشكيان قوله إن طهران "ستحاول حل المشكلة عن طريق الحوار"، دون أن يخوض في مزيد من التفاصيل.

تحذيرات من توسع نطاق الحرب



كان المتحدث باسم الجيش الإيراني، محمد أكرمي نيا، قد حذّر أمس الأحد، من أن أي حرب جديدة قد تمتد إلى ما وراء الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن بلاده مستعدة للرد على الولايات المتحدة حتى خارج منطقة غرب آسيا، مشددًا على أن تحديد موعد انتهاء أي حرب محتملة في المستقبل سيكون بيد إيران.

وأضاف أكرمي أن إيران بدأت في تحويل عقيدتها العسكرية من موقف دفاعي إلى موقف هجومي.

وحذّر المتحدث باسم الجيش الإيراني، من أن "أي عدوان أمريكي جديد سيُواجَه برد فوري وساحق وأوسع نطاقًا من السابق".

وأضاف أكرمي نيا، وفقا لصحيفة "إيران انترناشيونال": "في حال بدء مغامرة جديدة، يمكن أن تصبح المنشآت والمعدات والقوات والمصالح الأميركية أهدافًا لردنا في أي مكان تكون فيه في متناولنا".

وشدد أكرمي نيا، على أن "العدو يجب ألا يعتقد أن نطاق رد إيران سيظل بالضرورة محصورًا في الحدود الجغرافية للمواجهات السابقة".

وأوضح المتحدث باسم الجيش الإيراني أن "أي حرب محتملة في المستقبل قد تستمر لفترة أطول بكثير من الحرب السابقة، ولن يكون الرئيس الأمريكي قادرًا على تحديد موعد انتهائها أو شروط إنهائها".