قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زلزال داخل شرطة إسرائيل.. صراع بن غفير ومفوض الشرطة يتحول إلى حرب تصفية حسابات
مدبولي يؤكد الدور المحوري لدار الإفتاء في نشر الوعي الديني الرشيد وترسيخ منهج الوسطية والاعتدال
وزير العمل: مستمرون في تقديم الدعم والحماية للعمالة غير المنتظمة
مصر والسودان يرفضان عسكرة البحر الأحمر ومحاولة النفاذ لمياهه من أي دولة غير مشاطئة
مصر والسودان تؤكدان في إعلان مشترك رفضهما التام لأية تحركات أحادية في حوض النيل الشرقي
اندلاع حريق في ناقلة نفط إثر اصطدامها بلغم بحري شرق مضيق هرم
تحطم طائرة عسكرية إسرائيلية جنوب عسقلان.. واندلاع حريق في المنطقة
مسئولة أممية: النازحون في اليمن يحتاجون مأوى وأموال ومياه وغذاء ورعاية صحية
الاحتلال يعتقل 10 فلسطينيين في الضفة الغربية
خلف الحبتور يحسم الجدل حول رغبته في شراء الزمالك أو الاستثمار بشركة الكرة
الصحة: 16 مبادرة رئاسية استفاد منها 95 مليون مواطن وتمويلها من الخزانة العامة للدولة
بيبي يتصل يوميا.. إعلامي أمريكي يفجر مفاجأة: نتنياهو يضغط على ترامب لضرب إيران نوويا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

خامنئي يأمر بحل الصراع بالحوار.. صلاحيات للحكومة في ملف التفاوض مع أمريكا

مجتبى خامنئي
مجتبى خامنئي
خاطر عبادة

قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، اليوم الإثنين، إن المرشد علي خامنئي منح "صلاحيات معينة" للحكومة فيما يتعلق بالمحادثات الرامية لإنهاء الحرب.


خامنئي يفوض الحكومة في ملف التفاوض


ونقلت وسائل الإعلام الإيرانية عن بيزشكيان قوله إن طهران "ستحاول حل المشكلة عن طريق الحوار"، دون أن يخوض في مزيد من التفاصيل.

تحذيرات من توسع نطاق الحرب 


كان المتحدث باسم الجيش الإيراني، محمد أكرمي نيا، قد حذّر أمس الأحد، من أن أي حرب جديدة قد تمتد إلى ما وراء الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن بلاده مستعدة للرد على الولايات المتحدة حتى خارج منطقة غرب آسيا، مشددًا على أن تحديد موعد انتهاء أي حرب محتملة في المستقبل سيكون بيد إيران.
وأضاف أكرمي أن إيران بدأت في تحويل عقيدتها العسكرية من موقف دفاعي إلى موقف هجومي.

وحذّر المتحدث باسم الجيش الإيراني، من أن "أي عدوان أمريكي جديد سيُواجَه برد فوري وساحق وأوسع نطاقًا من السابق".

وأضاف أكرمي نيا، وفقا لصحيفة "إيران انترناشيونال": "في حال بدء مغامرة جديدة، يمكن أن تصبح المنشآت والمعدات والقوات والمصالح الأميركية أهدافًا لردنا في أي مكان تكون فيه في متناولنا".

وشدد أكرمي نيا، على أن "العدو يجب ألا يعتقد أن نطاق رد إيران سيظل بالضرورة محصورًا في الحدود الجغرافية للمواجهات السابقة".

وأوضح المتحدث باسم الجيش الإيراني أن "أي حرب محتملة في المستقبل قد تستمر لفترة أطول بكثير من الحرب السابقة، ولن يكون الرئيس الأمريكي قادرًا على تحديد موعد انتهائها أو شروط إنهائها".

الرئيس الإيراني المرشد الإيراني مجتبى خامنئي مفاوضات أمريكا إيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اليابان - أرشيفية

اليابان تحث مواطنيها على تخزين الغذاء والمياه والاستعداد للإخلاء

الدواجن

الفراخ رايحة على فين.. ارتفاع جديد في أسعار الدواجن

البنزين

الحكومة تفاجئ المواطنين.. أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر

الجنيه الذهب

نزل 1000 جنيه… سعر الجنيه الذهب اليوم

الاهلي

إبراهيم فايق يكشف أولى صفقات الأهلي المنتظرة في الميركاتو الشتوي

البيت الأبيض

البيت الأبيض يستعد لهزيمة الجمهوريين.. ترامب يستعد لحكم أمريكا بسلاح الصلاحيات التنفيذية

الاهلي

موعد مباراة الأهلي والمقاولون اليوم في كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة

الأهلي

خبير لوائح يكشف فرص الأهلي في المشاركة بكأس العالم للأندية بعد زيادة المقاعد

ترشيحاتنا

مخاطر تناول مضادات الأكتئاب تستمر حتى بعد التوقف

تحذير جديد بشأن مضادات الاكتئاب.. آثار جانبية قد تستمر بعد التوقف عن تناول الدواء

احراج شيماء سيف

الأمر محرج .. شيماء سيف تكشف عن مشاكلها مع الإنجاب

مقلب تايلور سويفت

آلاف الصراصير حرمتها من النوم.. ملقب أصاب تايلور سويفت بالهلع

بالصور

أسنانك صفراء رغم غسلها يوميًا؟ حيل بسيطة لاستعادة بياضها

غسل الأسنان
غسل الأسنان
غسل الأسنان

الغراء لزق في صوابعك؟ حيلة منزلية بسيطة تخلصك منه

حيلة لإزالة الغراء
حيلة لإزالة الغراء
حيلة لإزالة الغراء

أزهر الإسكندرية يعلن الفائزين في بطولة تنس الطاولة للابتدائية والثانوية

أزهر الإسكندرية
أزهر الإسكندرية
أزهر الإسكندرية

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يحتفي بمكرمي الدورة الـ11

مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي
مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي
مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ميار عثمان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الزمن الطيب وناسه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من رفع الفائدة إلى تحفيز الاستثمار.. كيف يتحول الاستقرار النقدي إلى فرصة للنمو؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثالث والثلاثون.. حصاد التجارب وبداية الانطلاق

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الاستثمار.. إعادة صياغة

المزيد