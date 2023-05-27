لو بيفك منك فى الزيت.. طريقة عمل الجمبري المقلي

المأكولات البحرية لها عشق خاص لايختلف عليه أحد وخصوصًا الجمبري الذي يُعد من الإطباق المُحببة لدى الجميع والتي يمكن التنوع في طرق تحضيره.

لذا نقدم لكم طريقة عمل الجمبرى المقلى على طريقة الشيف سارة محمد عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

المقادير....

كيلو من الجمبري الوسط المُقشر

ملعقة كبيرة من الثوم المفروم

ملعقة كبيرة من الفلفل الحار المفروم

ربع كوب من عصير الليمون

ملح ، فلفل أسود ، كمون ، كزبرة جافة

للتغطية نحتاج إلى :

كوب من الدقيق الأبيض

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر

كوب من الماء

كركم ، ملح

زيت غزير للقلي