الشرقية .. إصابة ربة منزل بنزلة معوية عقب تناول وجبة سردين بقرية هرية

أصيبت ربة منزل بنزلة معوية إثر تناولها وجبة سردين بقرية هرية دائرة مركز الزقازيق وتم نقلها الي مستشفي الزقازيق العام وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي الزقازيق العام بإستقبال "سهير ع س م" 39 سنة ربة منزل مقيمة قرية هرية دائرة مركز الزقازيق مصابة بنزلة معوية وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابتها إثر تناولها وجبة سردين بقرية هرية دائرة مركز الزقازيق وتم نقلها الي مستشفي الزقازيق العام وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.