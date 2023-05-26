كاتب صحفي: الحكومة البريطانية في مأزق.. ارتفاع بالأسعار مرتقب وانتخابات أكثر سخونة

أكد الكاتب الصحفي هشام بدوي، من لندن، أن التضخم وصل في بريطانيا لـ10.1% ولكنه انخفض في إبريل الماضي لـ8.7%، ورغم ذلك إلا أن الأسعار تواصل الارتفاع في بريطانيا، مشددًا على أنه وبسبب ارتفاع معدل التضخم سيكون هناك آلام يعيشها المواطنين خلال الفترة المقبلة.



وأوضح "بدوي"، خلال حواره عبر الإنترنت، ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي إبراهيم عيسى، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن التضخم ينخفض كمعدل لكن زيادة الأسعار يواصل الارتفاع، والحكومة في مأزق غير عادي، متابعًا: "السكر ارتفاع 47% البيض 375 الجبنة 30% والدقيق 30% والمكرونة 28%"، وهي مؤشرات حول وضع اقتصادي صعب على المواطن البريطاني.

ارتفاع الأسعار





ونوه بأن الحكومة في مازق بين قضية المهاجرين وبين قضية التضخم وارتفاع الأسعار، والانتخابات المقبلة واحدة من اهم الانتخابات في طريق بريطانيا، وهي الأكثر سخونة بسبب زيادة الأسعار.

