باحث: أحزاب المعارضة التركية عاجزة عن التصدي لأردوغان

أكد بشير عبدالفتاح، الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن أردوغان يستطيع أن يحتفظ بكتلته التصويتية كاملة في جولة الإعادة بانتخابات تركيا، مشددًا على أن الأمر مختلف بالنسبة لكليشدار أوغلو لأنه جمع أصوات من مناحي شتى، كما أن نتائج الانتخابات البرلمانية حرمته بأن يحتفظ بالأصوات التي صوت له في الجولة الأولى في الانتخابات.



أوضح "عبدالفتاح"، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي إبراهيم عيسى، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن جولة الإعادة دائمًا ما تكون أقل من حيث الإقبال، مشددًا على أن أوغلو عند خسارته أمام أردوغان في جولة الانتخابات، عليه أن يستقيل من حزب الشعب الجمهوري.

أحزاب المعارضة

أشار إلى أن المعارضة تريد حشد أصوات انتخابية بدون النظر إلى التوجه، والتحالف المعارض يبحث عن الأصوات بأي ثمن، أحزاب المعارضة عاجزة عن التصدي لأردوغان، مؤكدًا أن أردوغان أقرب إلى الفوز في الجولة الثانية، والسلوك التصويتي يجعل صعوبة التوقعات.