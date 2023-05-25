مفاجأة.. أردوغان يكشف عمن سيفوز حال خسر انتخابات رئاسة تركيا

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إنه إذا فاز منافسه، مرشح المعارضة كمال كيلتشدار أوغلو، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، فإن المنظمات الإرهابية والشركات الأمريكية ستفوز.

وقال أردوغان، في مقابلة مع شبكة “سي إن إن ترك”: "بعون الله، إذا فزنا في 28 مايو، سيفوز 85 مليون شخص في تركيا.. وإذا فاز كيلتشدار أوغلو، فإن المنظمات الإرهابية وأسماك القرش في لندن والشركات الأمريكية ستفوز”.

وأضاف: “يجب ألا نعطي فرصة لمن أراد وحدتنا وتضامننا".

وحصل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على 49.52٪ من الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، وحصل منافسه مرشح المعارضة كمال كيلتشدار أوغلو على 44.88٪.

ومن المقرر إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 28 مايو.