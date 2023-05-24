كيليتشدار أوغلو يرفع دعوى قضائية على أردوغان ويطالبه بتعويض مليون ليرة.. ما السبب؟

رفع مرشح قوى المعارضة للانتخابات الرئاسية التركية، كمال كيليتشدار أوغلو، دعوى قضائية ضد الرئيس التركي الحالي رجب طيب أردوغان، وذلك بسبب فيديو دعائي يتهمه بالارتباط بحزب العمال الكردستاني.

وأعلن جلال تشيليك، محامي كيليتشدار أوغلو، اليوم الأربعاء، أن الدعوى القضائية تطالب أردوغان بدفع تعويضات بقيمة مليون ليرة تركية، وذلك بسبب استخدامه "فيديو مفبرك" في حملته الانتخابية، حسبما أفادت"أر تي".

وجاء في الفيديو الدعائي لحملة رجب طيب أردوغان، اتهامه لكيليتشدار أوغلو بأنه يحظى بدعم حزب العمال الكردستاني المدرج على قائمة "التنظيمات الإرهابية" في تركيا.

وسيتنافس أردوغان وكيليجدار أوغلو على منصب الرئاسة في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية يوم 28 مايو الجاري.