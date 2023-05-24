عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية تعلن استئناف العلاقات الدبلوماسية مع كندا

صدى البلد

أعلنت وزارة الخارجية السعودية، اليوم /الأربعاء/، استئناف العلاقات الدبلوماسية مع كندا.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة أنباء السعودية (واس) - أنه في ضوء ما تم بحثه بين ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ورئيس وزراء كندا جاستن ترودو، على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (APEC) في بانكوك نوفمبر الماضي، ورغبة من الجانبين في عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، فقد تقرر إعادة مستوى العلاقات الدبلوماسية مع كندا إلى وضعها السابق.

اسيا المحيط الهادئ APEC المحيط الهادئ ولي العهد السعودي كندا وزارة الخارجية السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن أحمد بغدودة

طلقني 7 شهور.. اعترافات زوجة صيدلي حلوان: شاف شات بيني وبين راجل

انخفاض في سعر الحديد والأسمنت اليوم

هتضيع عمرك عشان 5 ثواني..حسام موافي يحذر من هذه العادات الخاطئة

خماسي أهلاوي يقترب من الرحيل.. قائمة لاعبي القلعة الحمراء المغادرين نهاية الموسم بفرمان كولر

تحذير عاجل من السعودية للحجاج لهذا السبب

قناة مجانية تذيع نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والوداد

قُبلة أم تدين| هل قصد كريستيانو رونالدو فعلا السجود عقب هدف الشباب؟! اعرف الحقيقة

ترشيحاتنا

الجمبري والشوكولاتة..10% رسوم على الفاتورة الجمركية لـ 14 سلعة ومنتج

ميليشيا الدعم تواصل الانتهاكات.. بيان عاجل جديد من الجيش السوداني بشأن الهدنة

لهواة المستعمل.. رينو لوجان مستعملة بسعر مفاجأة| صور

سقوط عرش الدولار.. مستقبل غامض ينتظر الأخضر وخبير يصدم الجميع بشأنه

ضحايا جدد للبلوجر هدير عاطف .. أرملة : أكلت فلوس ولادي الأيتام

تحذير هام من النقل بشأن المعابر غير الشرعية على قضبان السكك الحديدية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كارثة .. السبانخ تسبب السرطان في هذه الحالة

علامة غير متوقعة فى الجلد تكشف الإصابة بـ السرطان

طبيب يحذر هؤلاء الأشخاص من فصل الصيف لهذه الأسباب

سر إنقاص وزن الفنان محمد ممدوح بسرعة | 16 كيلو فى أسبوعين

فيديو

سد النهضة وقناة السويس .. ماذا قال سفير الاتحاد الأوروبي عن مصر| فيديوجراف

هل يعود إلى مصر ؟ تطورات في اختفاء أحمد بغدودة | فيديو

«بتاكل من الزبالة».. مصير مؤلم للحسناء لوني ويلسون في شوارع أمريكا «فيديوجراف»

تحصيل وزارة الصحة مبالغ مالية من المواطنين | ما الحقيقة ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

اﻟﻤﺰﻳﺪ