توجه إيجابي .. اتحاد أمهات مصر يشيد بإدراج الثقافة المالية في المناهج

أصدرت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور، بيانًا إعلاميا أشادت خلاله بتوجه وزارة التربية والتعليم بإدراج “الثقافة المالية” ضمن المناهج الدراسية، مؤكدة أن هذه الخطوة تُعد توجهاً إيجابياً ومهمًا نحو إعداد جيل يمتلك الوعي الاقتصادي والقدرة على إدارة موارده المالية بشكل صحيح.

وقالت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم في بيان لها : إن إدخال مفاهيم مثل الإدخار والإستثمار وأساسيات التعاملات المالية والبورصة في المناهج الدراسية يسهم في تنمية مهارات حياتية ضرورية لدى الطلاب، ويعزز من قدرتهم على اتخاذ قرارات مالية واعية في المستقبل، بما ينعكس إيجابًا على المجتمع والاقتصاد الوطني.

وأشارت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم ، إلى أن أولياء الأمور يدعمون أي خطوة تستهدف إعداد الطلاب لمتطلبات الحياة العملية، مؤكدة أهمية أن يتم تقديم مفاهيم الثقافة المالية بصورة مبسطة وتدريجية تتناسب مع المراحل العمرية المختلفة، حتى يتمكن الطلاب من استيعابها بشكل صحيح دون زيادة الأعباء الدراسية عليهم.

وأضافت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم ، أن إدراج الثقافة المالية يجب أن يصاحبه تدريب مناسب للمعلمين، وتوفير أنشطة تطبيقية عملية تساعد الطلاب على فهم المفاهيم المالية بصورة واقعية، مثل مشروعات الإدخار البسيطة أو محاكاة التعاملات الاقتصادية، بما يعزز الفهم العملي وليس النظري فقط.

وأكدت مؤسس اتحاد أمهات مصر أن هذه الخطوة، إلى جانب إدماج التكنولوجيا الحديثة والبرمجة والذكاء الاصطناعي، تمثل توجهًا مهمًا نحو تطوير العملية التعليمية وبناء شخصية متكاملة للطالب، تجمع بين المعرفة الأكاديمية والمهارات الحياتية.

وأكدت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم ، على أن أولياء الأمور يتطلعون إلى إعلان تفاصيل تطبيق هذه الخطوة، مع مراعاة التوازن في المحتوى الدراسي، بما يحقق الاستفادة للطلاب دون إضافة أعباء جديدة، معربة عن تقديرها لكل الجهود التي تستهدف تطوير التعليم وإعداد جيل قادر على مواكبة التحديات الاقتصادية