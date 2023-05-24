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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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المرشح الثالث يدعم الرئيس التركي| أردوغان يهدد بدفن أوغلو بصناديق جولة الإعادة.. وتلك سيناريوهات الأحد الحاسم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

هل حسمت جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية التركية بعد إعلان سنان أوغان المرشح صاحب الترتيب الثالث في الجولة الأولى لتلك الانتخابات دعمه للرئيس الحالي رجب طيب أردغان، أم أنه مازال أمام كمال كيلجدار أوغلو صاحب الـ44.88% من أصوات الجولة الأولى فرصة لعمل المفاجأة والإطاحة بأردوغان من رئاسة تركية. 

ومع تحضر تركيا لخوض دورة ثانية للانتخابات الرئاسية، ومع نتائج الجولة الأولى، يبرز اليوم اسم المرشح الثالث، سنان أوغان، فبعد أن كان الحصاد الأسود في نتائج الجولة الأولى، أصبح الآن مفتاح الفوز لأي من المرشحين، وتحقق جلّ ما كان يتمناه هذا المرشح الجديد، بأن يصبح هو العامل المقرر بمن سيتمكن من الوصول إلى سدة الرئاسة بعد أن يجيّر له أصواته، وكان أوغان قد قال قبل الانتخابات إن هدفه هو أن يكون هناك دورة ثانية، وحينها سيتفاوض مع المرشحين ويقدم لهما شروطه، ومن يستجب معه سيطلب من مؤيديه أن يصوتوا له.

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