قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رقص خادش وملابس خليعة.. كواليس سقوط التيك توكر منة أشرف
كريستال بالاس يبدأ مشواره في دوري المؤتمر بانتصار تاريخي
يحيى الفخراني: "الكيف" و"خرج ولم يعد" سيظلان حاضرين وسط الجمهور
من تبة الشجرة لمعركة المنصورة الجوية.. تعرف على أبرز معارك حرب أكتوبر
محمد رمضان يعلن دخول اسمه في المرحلة الأولى لجوائز جرامي
رئيس التحالف الوطني السوداني: الرئيس السيسي نجح في تحقيق استقرار شامل لمصر
إدارة ترامب تبلغ الكونجرس عن دخول البلاد في صراع مسلح.. ماذا حدث ؟
أول مرة بحضر مهرجان.. رياض الخولي: تكريم الإسكندرية على حياة عيني أثلج صدري
إعلامي سنغالي: مصر حققت نجاحات كبيرة في عهد الرئيس السيسي
طريقة تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد لشهر أكتوبر 2025.. رابط رسمي
جوتيريش يدين حادث استهداف الكنيس اليهودي في مانشستر
موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 بعد قرار الحكومة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

طريقة تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد لشهر أكتوبر 2025.. رابط رسمي

طريقة تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد لشهر أكتوبر 2025.. رابط رسمي
طريقة تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد لشهر أكتوبر 2025.. رابط رسمي
عبد الفتاح تركي

طريقة تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد لشهر أكتوبر 2025 تحظى باهتمام كبير من جانب المواطنين، خصوصًا بعد إعلان شركة بتروتريد عن بدء استقبال قراءات عداد الغاز الطبيعي للشهر الجاري.

موعد تسجيل قراءة عداد الغاز لشهر أكتوبر

بدأت شركة بتروتريد، إحدى شركات قطاع البترول المسؤولة عن تحصيل فواتير الغاز، استقبال قراءات عداد الغاز الطبيعي لشهر أكتوبر 2025، ابتداءً من يوم 1 أكتوبر حتى يوم 27 من الشهر نفسه.

واقرأ أيضًا:

فاتورة الغاز

خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز لشهر أكتوبر 2025

وعلى من يرغب في تسجيل قراءة عداد الغاز لشهر أكتوبر 2025 من الموبايل، اتباع الخطوات الآتية: 

- الدخول إلى الموقع الإلكتروني لشركة بتروتريد من خلال الضغط هـــــــنـــــــــــا.

- اختيار خدمة «تسجيل قراءة العداد».

- كتابة بيانات المشترك، والتي تتضمن: «رقم العمارة والشقة، البلوك والمنطقة، المحافظة والقطاع، رقم العداد».

- إدخال القراءة الحالية للعداد كما تظهر.

- تأكيد التسجيل بالضغط على «إرسال».

فاتورة الغاز الطبيعي المنزلي

خطوات الاستعلام عن فاتورة الغاز لشهر أكتوبر 2025

ويتمكن المواطنون من الاستعلام عن فاتورة الغاز لشهر أكتوبر، باتباع الخطوات الآتية: 

- تسجيل الدخول إلى موقع شركة بتروتريد من خلال الضغط هـــــــــنــــــــــــا.

- اختيار خدمة «الاستعلام عن الفاتورة».

- إدخال بيانات المشترك، والتي تتضمن «رقم العمارة والشقة، البلوك والمنطقة، المحافظة والقطاع، رقم العداد».

- الضغط على «استعراض الفواتير» لعرض قيمة الفاتورة المستحقة.

فاتورة الغاز المنزلي

طرق سداد فاتورة الغاز لشهر أكتوبر 2025

تتعدد طرق سداد فاتورة الغاز، وتشمل: 

- المحصلين الرسميين التابعين للشركة.

- المحافظ الإلكترونية للبنوك مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر.

- منافذ الدفع الفوري مثل فوري، أمان، ومصاري.

- تطبيق «إنستاباي».

فاتورة الغاز طريقة تسجيل قراءة عداد الغاز تسجيل قراءة عداد الغاز موعد تسجيل قراءة عداد الغاز لشهر أكتوبر طرق سداد فاتورة الغاز لشهر أكتوبر 2025 خطوات الاستعلام عن فاتورة الغاز لشهر أكتوبر 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يقفز 1400 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب خلال هذه المدة

رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي

رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي

رسميًا.. رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي الجديد

رسميًا.. رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي الجديد

عمرو زكي

حالته صعبة.. إعلامي يثير القلق على نجم الزمالك السابق عمرو زكي

البنك المركزي

البنك المركزي يخفض سعر الفائدة 1% علي المعاملات المصرفية

حجز وحدة بديلة لمستأجري الايجار القديم

خطوات حجز شقة بديلة لمستأجري الإيجار القديم.. قدم الآن

اسعار شهادات الادخار

بعد خفض الفائدة.. أسعار شهادات الادخار في البنوك المصرية

ترشيحاتنا

وصفات تفل القهوة

إوعي ترمى التفل.. وشك هينور بوصفات بقايا القهوة

جمال شعبان

جمال شعبان يحتفل باليوم العالمي للقهوة على طريقته الخاصة.. ويكشف معلومات غريبة عنها

كبدة الدجاج

طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان

بالصور

في ظل التقلبات الجوية.. أطعمة تقوي المناعة وتحميك من الأمراض

المناعة
المناعة
المناعة

فاشلين فى الكذب حتى لو حاولوا .. اعرف أكثر الأبراج صدقا

ابراج فاشلين فى الكذب
ابراج فاشلين فى الكذب
ابراج فاشلين فى الكذب

بتنخدع فيها .. أطعمة تبدو صحية لكنها تدمر القلب

اطعمة مفيدة القلب
اطعمة مفيدة القلب
اطعمة مفيدة القلب

مخاطر كارثية لتناول اللانشون 3 مرات في الأسبوع

اللانشون
اللانشون
اللانشون

فيديو

نادين نجيم

إصابة نادين نجيم في قدمها بعد سقوطها على الأرض بقوة

الفنانه منى هلا

كل واحد يخليه في نفسه.. منى هلا تفجّر مفاجأة وتكشف سبب زواجها المدني

احتفال القوات المسلحة بالذكرى 52 لحرب أكتوبر

القوات المسلحة تنشر سلسلة فيديوهات خاصة بحرب أكتوبر بمناسبة الذكرى 52 للنصر

شقيقه مسلم تكشف مفاجأه

مطلقش مراته وكانوا بيشتروا هدوم سوا إمبارح.. مفاجأة تكشفها شقيقة مسلم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

المزيد