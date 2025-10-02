طريقة تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد لشهر أكتوبر 2025.. رابط رسمي

طريقة تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد لشهر أكتوبر 2025 تحظى باهتمام كبير من جانب المواطنين، خصوصًا بعد إعلان شركة بتروتريد عن بدء استقبال قراءات عداد الغاز الطبيعي للشهر الجاري.

موعد تسجيل قراءة عداد الغاز لشهر أكتوبر

بدأت شركة بتروتريد، إحدى شركات قطاع البترول المسؤولة عن تحصيل فواتير الغاز، استقبال قراءات عداد الغاز الطبيعي لشهر أكتوبر 2025، ابتداءً من يوم 1 أكتوبر حتى يوم 27 من الشهر نفسه.

خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز لشهر أكتوبر 2025

وعلى من يرغب في تسجيل قراءة عداد الغاز لشهر أكتوبر 2025 من الموبايل، اتباع الخطوات الآتية:

- الدخول إلى الموقع الإلكتروني لشركة بتروتريد من خلال الضغط هـــــــنـــــــــــا.

- اختيار خدمة «تسجيل قراءة العداد».

- كتابة بيانات المشترك، والتي تتضمن: «رقم العمارة والشقة، البلوك والمنطقة، المحافظة والقطاع، رقم العداد».

- إدخال القراءة الحالية للعداد كما تظهر.

- تأكيد التسجيل بالضغط على «إرسال».

خطوات الاستعلام عن فاتورة الغاز لشهر أكتوبر 2025

ويتمكن المواطنون من الاستعلام عن فاتورة الغاز لشهر أكتوبر، باتباع الخطوات الآتية:

- تسجيل الدخول إلى موقع شركة بتروتريد من خلال الضغط هـــــــــنــــــــــــا.

- اختيار خدمة «الاستعلام عن الفاتورة».

- إدخال بيانات المشترك، والتي تتضمن «رقم العمارة والشقة، البلوك والمنطقة، المحافظة والقطاع، رقم العداد».

- الضغط على «استعراض الفواتير» لعرض قيمة الفاتورة المستحقة.

طرق سداد فاتورة الغاز لشهر أكتوبر 2025

تتعدد طرق سداد فاتورة الغاز، وتشمل:

- المحصلين الرسميين التابعين للشركة.

- المحافظ الإلكترونية للبنوك مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر.

- منافذ الدفع الفوري مثل فوري، أمان، ومصاري.

- تطبيق «إنستاباي».