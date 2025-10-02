قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البيئة: عقوبات رادعة تصل إلى مليون جنيه لحرق المخلفات
رقص خادش وملابس خليعة.. كواليس سقوط التيك توكر منة أشرف
كريستال بالاس يبدأ مشواره في دوري المؤتمر بانتصار تاريخي
يحيى الفخراني: "الكيف" و"خرج ولم يعد" سيظلان حاضرين وسط الجمهور
من تبة الشجرة لمعركة المنصورة الجوية.. تعرف على أبرز معارك حرب أكتوبر
محمد رمضان يعلن دخول اسمه في المرحلة الأولى لجوائز جرامي
رئيس التحالف الوطني السوداني: الرئيس السيسي نجح في تحقيق استقرار شامل لمصر
إدارة ترامب تبلغ الكونجرس عن دخول البلاد في صراع مسلح.. ماذا حدث ؟
أول مرة بحضر مهرجان.. رياض الخولي: تكريم الإسكندرية على حياة عيني أثلج صدري
إعلامي سنغالي: مصر حققت نجاحات كبيرة في عهد الرئيس السيسي
طريقة تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد لشهر أكتوبر 2025.. رابط رسمي
جوتيريش يدين حادث استهداف الكنيس اليهودي في مانشستر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 بعد قرار الحكومة

موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 بعد قرار الحكومة
موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 بعد قرار الحكومة
عبد العزيز جمال

يترقب الكثيرون موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 خاصة طلاب المدارس والجامعات والعاملون في القطاعين العام والخاص ، باعتبارها فرصة مهمة للتخفيف من ضغط العمل والدراسة. 

ومع دخول شهر أكتوبر الذي يحمل ذكرى نصر أكتوبر المجيد، تتجه الأنظار إلى جدول العطلات الرسمية والأسبوعية المنتظرة خلال هذا الشهر.

إجازة ذكرى نصر أكتوبر 2025

تأتي أولى إجازات أكتوبر 2025 بمناسبة عيد القوات المسلحة الموافق 6 أكتوبر، حيث تعد هذه المناسبة عطلة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين والطلاب.

قرار حكومي 

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن يكون يوم الأحد المقبل، الموافق 6 من شهر أكتوبر 2024، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص؛ بمناسبة عيد القوات المسلحة، ( نصر 6 أكتوبر).

txt

إجازة 6 أكتوبر.. موعد العطلات المتبقية في 2024 للقطاع العام والخاص

txt

9 أيام عطلات رسمية في شهر.. موعد إجازة 6 أكتوبر للقطاعين العام والخاص

txt

موعد إجازة 6 أكتوبر 2024.. موظفو القطاع العام والخاص والبنوك يستعدون للعطلة

txt

9 أيام إجازة في شهر أكتوبر 2024.. منها عيد النصر | اعرفها

نصر 6 أكتوبر
 

وتصادف إجازة نصر 6 أكتوبر هذا العام يوم الأحد، 6 أكتوبر 2024، وهو ما يمنح الفرصة لـ الاحتفال بالذكرى الحادية والخمسين لانتصارات حرب أكتوبر، وهي آخر إجازة رسمية مدفوعة الأجر يحصل عليها الموظفون.

قرار الترحيل يتيح عطلة ممتدة تضم 3 أيام تشمل الخميس والجمعة والسبت، وهو ما يمنح الموظفين والطلاب فرصة أطول للراحة.

جدول إجازات أكتوبر 2025

سيشهد شهر أكتوبر 2025 10 إجازات كاملة، ما بين الإجازة الرسمية لعيد القوات المسلحة والعطلات الأسبوعية (الجمعة والسبت)، وجاءت المواعيد على النحو التالي:

الجمعة 3 أكتوبر: إجازة أسبوعية

السبت 4 أكتوبر: إجازة أسبوعية

الإثنين 6 أكتوبر: عيد القوات المسلحة (مع احتمال ترحيله إلى الخميس 9 أكتوبر)

الجمعة 10 أكتوبر: إجازة أسبوعية

السبت 11 أكتوبر: إجازة أسبوعية

الجمعة 17 أكتوبر: إجازة أسبوعية

السبت 18 أكتوبر: إجازة أسبوعية

الجمعة 24 أكتوبر: إجازة أسبوعية

السبت 25 أكتوبر: إجازة أسبوعية

الجمعة 31 أكتوبر: إجازة أسبوعية

آخر إجازة رسمية في العام 2025

أكدت الحكومة أن إجازة 6 أكتوبر ستكون آخر إجازة رسمية للعام الجاري، ما يعني أن شهري نوفمبر وديسمبر سيمران دون أي عطلات رسمية، باستثناء الإجازات الأسبوعية المعتادة التي تقتصر على أيام الجمعة والسبت.

6 أنواع من الإجازات مدفوعة الأجر في القانون

في سياق اخر، نص قانون العمل الجديد على منح العامل ستة أنواع من الإجازات، بعضها مرتبط بمدة الخدمة، وأخرى بالحالات الصحية أو الاجتماعية، وذلك على النحو التالي:

الإجازة السنوية

يستحق العامل إجازة سنوية مدفوعة الأجر لا تدخل ضمنها عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية، وتحدد مدتها بحسب سنوات الخدمة كالتالي:

  • 15 يومًا خلال السنة الأولى.
  • 21 يومًا اعتبارًا من السنة الثانية.
  • 30 يومًا لمن أمضى عشر سنوات كاملة أو تجاوز سنه الخمسين عامًا.
  • 45 يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام.

وفي حال كانت مدة خدمة العامل أقل من سنة، تحسب الإجازة بنسبة المدة التي قضاها على أن يكون قد أمضى ستة أشهر على الأقل في خدمة صاحب العمل.

إجازة الحج

منح القانون للعامل الذي قضى خمس سنوات متصلة في خدمة صاحب عمل الحق في إجازة مدفوعة الأجر لمدة شهر كامل، وذلك لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس، وتمنح هذه الإجازة مرة واحدة فقط طوال فترة الخدمة.

إجازة العطلات والأعياد الرسمية

يستحق العامل إجازة مدفوعة الأجر في جميع العطلات والأعياد والمناسبات الرسمية التي يحددها الوزير المختص بقرار رسمي. 

كما تسري الأحكام الخاصة بالأعياد الدينية لغير المسلمين وفقًا لقرار مجلس الوزراء المنظم لذلك.

الإجازة المرضية

أكد القانون أن للعامل الذي يثبت مرضه أو إصابته ما يحول دون أدائه لعمله الحق في الحصول على إجازة مرضية، تحدد مدتها ونسب التعويض عنها وفق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

وتخضع هذه الإجازة لتقرير الجهة الطبية المختصة التي تقرر حاجة العامل للتوقف عن العمل.

إجازة الوضع للعاملة

أقر القانون حق العاملة في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل الفترة السابقة للوضع والفترة اللاحقة له، على ألا تقل مدة الإجازة بعد الوضع عن 45 يومًا. 

وتشترط هذه الإجازة تقديم شهادة طبية توضح التاريخ المرجح للولادةـ وتكون الإجازة مدفوعة الأجر بالكامل، ويحق للعاملة الحصول عليها ثلاث مرات فقط طوال مدة خدمتها.

إجازة رعاية الطفل

يتيح القانون للعاملة الحق في الحصول على إجازة بدون أجر لرعاية طفلها، بحد أقصى سنتين لكل مرة، على ألا تزيد هذه الإجازة على ثلاث مرات طوال مدة الخدمة. 

ويشترط أن تكون العاملة قد أمضت عامًا كاملًا على الأقل في خدمة المنشأة، وألا تقل الفترة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين

موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 إجازة 6 أكتوبر إجازة ذكرى نصر أكتوبر 2025 إجازة ذكرى نصر أكتوبر جدول إجازات أكتوبر 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يقفز 1400 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب خلال هذه المدة

رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي

رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي

رسميًا.. رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي الجديد

رسميًا.. رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي الجديد

عمرو زكي

حالته صعبة.. إعلامي يثير القلق على نجم الزمالك السابق عمرو زكي

البنك المركزي

البنك المركزي يخفض سعر الفائدة 1% علي المعاملات المصرفية

حجز وحدة بديلة لمستأجري الايجار القديم

خطوات حجز شقة بديلة لمستأجري الإيجار القديم.. قدم الآن

اسعار شهادات الادخار

بعد خفض الفائدة.. أسعار شهادات الادخار في البنوك المصرية

ترشيحاتنا

اعتصام الوفد

اللجنة النقابية تنفى المنشور بالوفد بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور

حفل استقبال للبابا تواضروس

خلال حفل الاستقبال بحضور قيادات "أسيوط".. البابا تواضروس: ما أجمل المحبة التي نعيشها معًا في مصر

كوثر محمود نقيب التمريض

نقيب التمريض تودع مجلس الشيوخ.. ماذا عن النقابة؟

بالصور

ماهو أكتوبر الوردي.. معلومات لا تعرفها عن هذا الحدث الضخم

اكتوبر الوردي
اكتوبر الوردي
اكتوبر الوردي

في ظل التقلبات الجوية.. أطعمة تقوي المناعة وتحميك من الأمراض

المناعة
المناعة
المناعة

فاشلين فى الكذب حتى لو حاولوا .. اعرف أكثر الأبراج صدقا

ابراج فاشلين فى الكذب
ابراج فاشلين فى الكذب
ابراج فاشلين فى الكذب

بتنخدع فيها .. أطعمة تبدو صحية لكنها تدمر القلب

اطعمة مفيدة القلب
اطعمة مفيدة القلب
اطعمة مفيدة القلب

فيديو

نادين نجيم

إصابة نادين نجيم في قدمها بعد سقوطها على الأرض بقوة

الفنانه منى هلا

كل واحد يخليه في نفسه.. منى هلا تفجّر مفاجأة وتكشف سبب زواجها المدني

احتفال القوات المسلحة بالذكرى 52 لحرب أكتوبر

القوات المسلحة تنشر سلسلة فيديوهات خاصة بحرب أكتوبر بمناسبة الذكرى 52 للنصر

شقيقه مسلم تكشف مفاجأه

مطلقش مراته وكانوا بيشتروا هدوم سوا إمبارح.. مفاجأة تكشفها شقيقة مسلم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

المزيد