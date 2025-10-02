قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البيئة: عقوبات رادعة تصل إلى مليون جنيه لحرق المخلفات
رقص خادش وملابس خليعة.. كواليس سقوط التيك توكر منة أشرف
كريستال بالاس يبدأ مشواره في دوري المؤتمر بانتصار تاريخي
يحيى الفخراني: "الكيف" و"خرج ولم يعد" سيظلان حاضرين وسط الجمهور
من تبة الشجرة لمعركة المنصورة الجوية.. تعرف على أبرز معارك حرب أكتوبر
محمد رمضان يعلن دخول اسمه في المرحلة الأولى لجوائز جرامي
رئيس التحالف الوطني السوداني: الرئيس السيسي نجح في تحقيق استقرار شامل لمصر
إدارة ترامب تبلغ الكونجرس عن دخول البلاد في صراع مسلح.. ماذا حدث ؟
أول مرة بحضر مهرجان.. رياض الخولي: تكريم الإسكندرية على حياة عيني أثلج صدري
إعلامي سنغالي: مصر حققت نجاحات كبيرة في عهد الرئيس السيسي
طريقة تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد لشهر أكتوبر 2025.. رابط رسمي
جوتيريش يدين حادث استهداف الكنيس اليهودي في مانشستر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ القليوبية يطيح بمسؤولين ومعلم بسبب تجاوزات وأحداث شغب في مدرسة ميت حلفا

محافظ القليوبية
محافظ القليوبية
إبراهيم الهواري

قرر المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، استبعاد كل من مدير إدارة قليوب التعليمية يحيى العمراوي، ومديرة مدرسة ميت حلفا الثانوية المشتركة فهيمة أبو العزم أحمد، بالإضافة إلى استبعاد مصطفى عبد العظيم، مدرس أساسي بالمدرسة، وإحالته إلى الإدارة التعليمية لحين انتهاء التحقيقات.

وجاء هذا القرار بناءً على مذكرة عاجلة عرضها مصطفى عبده، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، على المحافظ، والتي تضمنت وقائع شغب وأحداث تعدٍّ شهدتها مؤخرًا مدرسة تابعة لإدارة قليوب التعليمية بالمرحلة الثانوية.

وأوضحت المذكرة أن القرارات جاءت على خلفية خروج المسؤولين المذكورين على مقتضيات الواجب الوظيفي وما ترتب عليه من الإخلال بهيبة المؤسسة التعليمية وضبط سير العمل.

كما أشارت إلى وقوع أعمال شغب وتعدٍ بالضرب من قِبل المدرس مصطفى عبد العظيم على أحد المدرسين العاملين بالأجر داخل مكتب مديرة مدرسة ميت حلفا الثانوية المشتركة، مما تسبب في إصابته بنزيف بالأنف، وهو ما استدعى التدخل الفوري واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وشدد المحافظ المهندس أيمن عطية على أن المحافظة لن تسمح بحدوث مثل هذه الوقائع داخل مدارس القليوبية أو بأي تجاوزات تعرقل انتظام العملية التعليمية، مؤكدًا أن سلامة الطلاب والمعلمين والحفاظ على الانضباط داخل المنشآت التعليمية تُعد أولوية قصوى، ولن يتم التهاون مع أي مخالفة أو إهمال يمس هيبة وفعالية المنظومة التعليمية.

ويأتي هذا الإجراء تأكيدًا لحرص محافظ القليوبية على اتخاذ أقصى التدابير لضمان بيئة تعليمية آمنة ومنضبطة، وإرسال رسالة واضحة بأن أي تقصير أو خروج عن مقتضيات الواجب الوظيفي سيواجه بإجراءات قانونية وإدارية حاسمة.

القليوبية بنها محافظ القليوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يقفز 1400 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب خلال هذه المدة

رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي

رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي

رسميًا.. رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي الجديد

رسميًا.. رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي الجديد

عمرو زكي

حالته صعبة.. إعلامي يثير القلق على نجم الزمالك السابق عمرو زكي

البنك المركزي

البنك المركزي يخفض سعر الفائدة 1% علي المعاملات المصرفية

حجز وحدة بديلة لمستأجري الايجار القديم

خطوات حجز شقة بديلة لمستأجري الإيجار القديم.. قدم الآن

اسعار شهادات الادخار

بعد خفض الفائدة.. أسعار شهادات الادخار في البنوك المصرية

ترشيحاتنا

اعتصام الوفد

اللجنة النقابية تنفى المنشور بالوفد بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور

حفل استقبال للبابا تواضروس

خلال حفل الاستقبال بحضور قيادات "أسيوط".. البابا تواضروس: ما أجمل المحبة التي نعيشها معًا في مصر

كوثر محمود نقيب التمريض

نقيب التمريض تودع مجلس الشيوخ.. ماذا عن النقابة؟

بالصور

ماهو أكتوبر الوردي.. معلومات لا تعرفها عن هذا الحدث الضخم

اكتوبر الوردي
اكتوبر الوردي
اكتوبر الوردي

في ظل التقلبات الجوية.. أطعمة تقوي المناعة وتحميك من الأمراض

المناعة
المناعة
المناعة

فاشلين فى الكذب حتى لو حاولوا .. اعرف أكثر الأبراج صدقا

ابراج فاشلين فى الكذب
ابراج فاشلين فى الكذب
ابراج فاشلين فى الكذب

بتنخدع فيها .. أطعمة تبدو صحية لكنها تدمر القلب

اطعمة مفيدة القلب
اطعمة مفيدة القلب
اطعمة مفيدة القلب

فيديو

نادين نجيم

إصابة نادين نجيم في قدمها بعد سقوطها على الأرض بقوة

الفنانه منى هلا

كل واحد يخليه في نفسه.. منى هلا تفجّر مفاجأة وتكشف سبب زواجها المدني

احتفال القوات المسلحة بالذكرى 52 لحرب أكتوبر

القوات المسلحة تنشر سلسلة فيديوهات خاصة بحرب أكتوبر بمناسبة الذكرى 52 للنصر

شقيقه مسلم تكشف مفاجأه

مطلقش مراته وكانوا بيشتروا هدوم سوا إمبارح.. مفاجأة تكشفها شقيقة مسلم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

المزيد