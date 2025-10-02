عباس شراقي: السودان تحت رحمة إثيوبيا وتستطيع إغراقها في يوم

أكد الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية، أن إثيوبيا باتت قادرة اليوم على إغراق السودان في يوم واحد فقط عبر فتح 21 بوابة للسد، وهو ما يجعل الخرطوم تحت رحمة القرار الإثيوبي من الناحية المائية.

وقال عباس شراقي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، إن حجم السد الإثيوبي ضخم، لكن تصميمه الهندسي غير مناسب لتخزين هذه الكميات الهائلة من المياه خلفه، مشيرا إلى أن حكومة إثيوبيا تعمدت تخزين المياه على مدار 5 سنوات دون اتفاق أو تشاور مع دولتي المصب.

دولتي المصب

وأشار عباس شراقي إلى أن حكومة إثيوبيا تعمدت تخزين المياه على مدار 5 سنوات دون اتفاق أو تشاور مع دولتي المصب.