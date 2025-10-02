بعد فيضانات السودان.. روان أبو العينين: السد الإثيوبي تحول لأداة تهديد بدلا من مشروع تنمية

أكدت الإعلامية روان أبو العينين، أن الفيضانات المدمرة التي ضربت السودان وجرفت السيول الأراضي الزراعية وسط محاولات للمواطنين للنجاة من الغرق.

وقالت روان أبو العينين، خلال تصريحات لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن الفيضان المدمر كان بسبب أن 4 بوابات تم فتحها من السد الاثيوبي دون تنسيق مسبق مع الخرطوم ممنا سبب كميات هائلة من المياة أجتاحت السودان، والتي حولت القرى إلى مناطق معزولة ودمرت الطرق والأفدنة الزراعية وتحولت الجسور إلى أطلال.

وتابعت الإعلامية روان أبو العينين، أن التدفقات المفاجئة من سد الإثيوبي التي حولت النيل الأزرق إلى تهديد مباشر لحياة ملايين البشر، مؤكدة أن السد الإثيوبي تحول لأداءة تهديد بدلا من مشروع تنمية.

وأشار ت إلى أن الأرقام الصادمة التي سجلها الفيضان، حيث بلغ تصريف سد مروي أكثر من 730 مليون متر مكعب يوميًا، وسد سنار 688 مليون متر مكعب، وسد الروصيرص 613 مليون متر مكعب، بينما تجاوز تصريف جبل أولياء وخشم القربة 120 مليون متر مكعب.