بوتين : دول الناتو في حالة حرب مع روسيا ولم تعد تخفي ذلك

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن جميع دول حلف الناتو في حالة حرب مع روسيا الآن ولم تعد تخفي ذلك ، وإن البيئة العالمية الحالية ، التي تتسم بتغيرات سريعة وغالباً ما تكون دراماتيكية، تتطلب الاستعداد لأي تطور ، مشيراً إلى أن "المخاطر في الوضع الحالي عالية للغاية".
ونقلت وكالة أنباء تاس الروسية عن بوتين قوله ـ خلال الجلسة العامة لنادي فالداي الدولي للنقاش المنعقد في مدينة سوتشي بروسيا ـ : "نحن في حالة حرب، أليس كذلك ؟ نحن ننتج معدات عسكرية ، والعديد من الدول في حالة حرب معنا ، وجميع دول الناتو في حالة حرب معنا ، لم يعودوا يخفون ذلك".
وأضاف : "إن هذا يمثل تحدياً خطيراً لروسيا ، ومع ذلك، تكيف الجيش الروسي والدولة والصناعة الدفاعية بسرعة ، ونؤكد على أن المسؤولية الفردية ذات أهمية خاصة ، فالمخاطر في الوضع الحالي عالية للغاية".
وتابع : " لقد أكدنا مراراً وتكراراً أننا نعيش في زمن يتغير فيه كل شيء بسرعة كبيرة ، وغالباً ما تكون هذه التغييرات دراماتيكية ، بالطبع ، لا يمكن لأحد منا التنبؤ بالمستقبل بشكل كامل، ولكن هذا لا يعفينا من مسؤولية أن نكون مستعدين لأي شيء قد يحدث".
واستطرد : "الممارسة والأحداث الأخيرة تظهر أننا يجب أن نكون مستعدين لأي شيء ، في مثل هذه الأوقات ، تكون مسؤولية كل شخص كبيرة ، وبشكل خاص المسؤولية ، عن مصيره وعن مستقبل بلده وعن العالم بأسره المخاطر".
وقال بوتين : "إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو شريك مريح في الحوار؛ ويعرف كيف يستمع ويُصغي ، ففي رأيي أن الرئيس ترامب ، الذي نعرفه منذ فترة طويلة ، يحب أن يصدم ويحرج الجمهور قليلاً ، ونحن جميعاً نرى ذلك ، العالم كله يرى ذلك ، ولكنه في الأساس من النوع الذي يعرف كيف يستمع ؛ والغريب أنه يستمع ، ويُصغي، ويتفاعل ، لذلك ، في الأساس ، هو شريك مريح في الحوار".
وأضاف : " إن السلطات الأمريكية الحالية تعلن عن مصالحها بشكل مباشر، دون نفاق غير ضروري ، وتتحدث إدارة الرئيس دونالد ترامب أحياناً بشكل مباشر عن رغباتها ، ولكن دون نفاق غير ضروري".
وأضاف : "حقيقة أننا قمنا بمحاولة لإيجاد والبحث عن حلول ممكنة للأزمة الأوكرانية هي أمر جيد ، ومن الأفضل دائماً أن نفهم بوضوح ما ينوي الآخرون فعله وما يحاولون تحقيقه بدلاً من محاولة تمييز المعنى الحقيقي في سلسلة من التصريحات الناقصة، والغموض، والتلميحات المبهمة".
