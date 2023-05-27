البحوث الفلكية ينظم ندوة عن الملكية الفكرية ومؤشر الابتكار العالمي ..الأربعاء

ينظم المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ندوة عن الملكية الفكرية ومؤشر الابتكار العالمي، يوم الأربعاء القادم الموافق 31/5/2023، وذلك للأهمية بدور الابتكار والملكية الفكرية وياتي ذلك برعاية الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد.

واوضح المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية انه علي الراغبين في الحضور فى برنامج الورشة التسجيل عبر رابط التسجيل:

https://dropbox.com/s/ld4lkz6ugcqltzt/Program.pdf?dl=0

https://docs.google.com/.../1FAIpQLSeraC5cm.../viewform

كما ينظم المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية اليوم ندوة بعنوان " دور الضوء فى العلوم والثقافة والتنمية" وذلك بمناسبة اليوم العالمى للضوء، ويتم ذلك تحت رعاية الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد ورئيس الرابطة العربية للفلك وعلوم الفضاء.

وتقام الندوة يوم السبت الموافق 27 مايو 2023 في تمام الساعة 6 السادسة مساءا عبر تقنية الزووم من خلال الرابط ، ويلقي الدكتور ياسر عبد الهادى رئيس معمل بحوث الشمس ( المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية) محاضرة بعنوان : الضوء من الثقافة والفن إلى الليزر والاستدامة.