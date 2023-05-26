قمر الفراولة يضيء سماء مصر في هذا المواعيد.. فهل نشهد اللون الوردي

تشهد سماء مصر الأحد الموافق 4 يونيو ظاهرة فلكية بديعة، حين نرى ظهور قمر يونيو "بدر ذو القعدة"، والمعروف بـ قمر الفراولة، وهذه الظاهرة من الظواهر البديعة والفريدة حيث سيظهر القمر بشكل جميل ورائع يمنح فرصة مميزة للتصوير، وهذه الظاهرة ينتظرها جميع هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال.

قمر يونيو المكتمل «قمر الفراولة»

وأوضح المعهد القومي للبحوث الفلكية، أننا نشهد ظاهرة اكتمال القمر (بدر يونيو) يوم الأحد الموافق 4 يونيو اي بعد 9 أيام حيث يصل القمر إلي لحظة البدر في ذلك اليوم في تمام الساعة الثالثة و43 دقيقة صباحا.

وقال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، أن بدر شهر يونيو يُعرف عند القبائل الأمريكية بعدة أسماء أبرزها اسم قمر الفراولة حيث يتزامن ظهوره مع موسم حصاد الفراولة ويسمى أيضا قمر العسل.

اكتسب قمر يونيو المكتمل اسم «قمر الفراولة» من قبائل الهنود الحمر، وهذا الاسم يأتي من قبيلة ألجونكوين الأمريكية الأصلية، ويتزامن ظهوره في هذا الوقت من العام مع موسم جني ثمار فاكهة الفراولة الناضجة، ومن ضمن أسماء قمر يونيو المكتمل اسم «قمر الذرة الخضراء» و«قمر الزهرة الكاملة» و«قمر العسل الكامل»، لأنه يتزامن مع الوقت الذي كان فيه العسل.

يشير قمر الفراولة عادةً إلى آخر قمر مكتمل في الربيع أو أول قمر يشرق خلال موسم الصيف، ويشير تقويم المزارعين أيضًا إلى أن هذا القمر العملاق بالذات كان له عدد من الأسماء في الماضي.

بداية فصل الصيف 2023

وبدأ العد التنازلي لـ بداية فصل الصيف 2023، ووفقاً للحسابات الفلكية التي يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، حيث يتبقى أقل من شهر ويبدأ فصل الصيف رسميًا.

ووفقا للحسابات الفلكية، فإن فصل الربيع قد بدأ يوم الإثنين 20 مارس ويستمر 92 يوما و17 ساعة و13 دقيقة، وعلى هذا فإن بداية الصيف ستكون من يوم الأربعاء 21 يونيو 2023 وطوله 93 يوما و13 ساعة و52 دقيقة.

ويعتبر يوم الانقلاب الصيفي 21 يونيو هو ذروة فصل الصيف فلكيا في النصف الشمالي للكرة الأرضية، وفي نفس الوقت يمثل ذروة فصل الشتاء فلكيا وحدوث الانقلاب الشتوي حيث أطول ليل في السنة في نصف الكرة الجنوبي للأرض.