البحوث الفلكية تحتفل باليوم العالمى للضوء وتنظم ندوات علمية...غدا

ينظم المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية غدا ندوة بعنوان " دور الضوء فى العلوم والثقافة والتنمية" وذلك بمناسبة اليوم العالمى للضوء، ويتم ذلك تحت رعاية الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد ورئيس الرابطة العربية للفلك وعلوم الفضاء.

وتقام الندوة يوم السبت الموافق 27 مايو 2023 في تمام الساعة 6 السادسة مساءا عبر تقنية الزووم من خلال الرابط ، ويلقي الدكتور ياسر عبد الهادى رئيس معمل بحوث الشمس ( المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية) محاضرة بعنوان : الضوء من الثقافة والفن إلى الليزر والاستدامة.

وكان قد كشف الدكتور أشرف تادرس، أستاذ المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن تفاصيل ظاهرة فلكية، شهدتها سماء مصر والوطن العربي، يوم الثلاثاء 23 والأربعاء 24 مايو 2023 الماضي.

وقال تادرس، إن الظاهرة الفلكية تتمثل في اقتران رباعي للقمر والزهرة والمريخ وبولوكس، حيث يقترن القمر مع كوكب الزهرة (ألمع كواكب المجموعة الشمسية) وكوكب المريخ (الكوكب الأحمر) والنجم بولوكس في برج الجوزاء/ التوأمان حيث نراهم بالعين المجردة السليمة في السماء باتجاه الغرب بعد غروب الشمس مباشرة ودخول الليل، حيث يتوسط بولوكس المسافة بين الزهرة والمريخ، وكان القمر أقرب إلى الزهرة يوم 23، ثم أقرب إلى المريخ يوم24، وبدأ المشهد في الغروب بعد الحادية عشرة مساء تقريبا.