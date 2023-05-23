تمريض القاهرة توضح تعليمات هامة للطلاب في امتحانات نهاية العام

أعلنت كلية التمريض جامعة القاهرة عددا من التعليمات الهامة للطلاب، والتي يجب عليهم الالتزام بها أثناء امتحانات الفصل الدراسي الثاني نهاية العام الجامعى 2022/2023.

وأوضحت الدكتورة فاطمة عامر، عميدة كلية التمريض جامعة القاهرة، أنه يحظر على الطلاب دخول قاعات الامتحان بالموبايل وبالساعات الذكية، كما يمنع أيضا الدخول بسماعات الأذن، وفى حالة ضبط أى من هذه الأشياء مع الطالب يعتبر شروعا في غش.

وقالت عميدة كلية التمريض جامعة القاهرة، إنه لن يسمح للطالب بالدخول إلى قاعة الامتحان بدون إثبات الشخصية (بطاقة - كارنيه - جواز سفر)، كما لن يسمح بدخول الطلاب إلى قاعات الامتحان بعد مرور نصف ساعة من بداية وقت الامتحان.

على جانب آخر، تنظم كلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، والدكتور عطية الطنطاوي، عميد الكلية، ندوة تحت عنوان "الإرهاب: معوق رئيس للتنمية المستدامة في أفريقيا"، وذلك صباح اليوم، الثلاثاء 23 مايو، بالتزامن مع احتفال الكلية بيوم أفريقيا، بحضور لفيف من السفراء والشخصيات العامة وأعضاء هيئة التدريس من داخل الجامعة وخارجها.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أهمية الندوة التي تنظمها كلية الدراسات الأفريقية العليا من أجل التعرف على الآثار المترتبة للإرهاب على مستقبل التنمية المستدامة في القارة السمراء، مشيرًا إلى أن القارة الأفريقية تُعد من أكثر المناطق في العالم معاناة من الإرهاب، ما يتطلب ضرورة دراسة تلك الظاهرة من جميع النواحي الاجتماعية والنفسية من خلال دراسات متعمقة ودقيقة للوصول لحلول جذرية للتصدي لهذه المشكلة الخطيرة.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى توقيع كلية الدراسات الأفريقية، مؤخرًا بروتوكول تعاون مع وزارة الأوقاف في مجالات التعليم والتدريب والبحث العلمي، لتدريب الأئمة الموفدين إلى الدول الأفريقية لنشر الفكر الإسلامي المستنير، وذلك في إطار تجديد الخطاب الديني، ولدعم الدور المصري داخل القارة الأفريقية.

ولفت إلى عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر وقارة أفريقيا، وما تقدمه لمختلف دول القارة على جميع المستويات وفي جميع المجالات، ومد جسور التعاون والتكامل في إطار الاهتمام بالملف الأفريقي، والمساهمة في تنفيذ رؤية مصر الهادفة إلى مزيد من الانفتاح على قارة أفريقيا، وتنفيذ طموحات أجندة الاتحاد الأفريقي 2063 في الوصول إلى تحقيق الوحدة الأفريقية.