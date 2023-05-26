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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

قبل عيد الأضحى.. برلماني: التعاقد على 145 ألف رأس ماشية لتلبية استهلاك المواطنين

النائب عامر الشوربجي،
النائب عامر الشوربجي، عضو مجلس النواب

قال النائب عامر الشوربجى عضو لجنة الزراعة والأمن الغذائي بمجلس النواب، إن وزارة التموين تسعى جاهدة إلي توفير السلع الأساسية للمواطنين وعلى رأسها اللحوم خاصة قبل قرب أيام عيد الأضحي، لافتا إلي أنه لا توجد أزمة حقيقية في اللحوم في الوقت الراهن.

و أضاف “ الشوربجى” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن وزارة الزراعة بالفعل تعاقدت علي أكثر من 145 ألف رأس ماشية بأحجام كبري، استعدادا لموسم عيد الأضحى وتلبية الاستهلاك المحلى بشكل عام، حيث تعد هذه الخطوة أحد أهم الخطوات التي تم اتخاذها لتوفير هذه السلعة بكافة الأسواق.

وأشار عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إلي أن أسعار صرف العملة ومدخلات الإنتاج كالأعلاف وغيرها التي شهدت زيادة ملحوظة هي السبب الرئيسي في تحرك سعر اللحوم مقارنة بالسنوات السابقة، فضلا عن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية واضطراب سلاسل الإمداد التي أثرت بالسلب علي مختلف الدول.

واستطرد النائب : كما أن الفترة المقبلة تحتاج عدم الإعتماد خارجيا علي توفير اللحوم ويجب التوسع في زراعة المحاصيل الإستراتيجية كالقمح والذرة الصفراء والصويا وغيرها من الحبوب.

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وجه وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي الشكر لرئيس منظمة المترولوجيا العالمية خلال احتفالية اليوم العالمي للمترولوجيا موضحا أن القياسات تدعم الغذاء العالمي لافتا الي ضرورة معرفة التحديات التي تواجه نظام الغذاء العالمي منذ 4 سنوات خاصة مع بدء جائحة كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية والنزاعات العالمية.

 

وأكد الوزير أنه منذ اندفاع الحرب الروسية والاوكرانية ارتفعت أسعار الحبوب لما تمثله الدولتين أكثر من ٣٠% من إنتاج الحبوب وأكثر من ٣٠% من إنتاج الزيوت وان مصر واجهت بعض التحديات خلال عمليات الاستيراد بسبب الحرب بالإضافة إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية بسبب ارتفاع تكلفة الشحن ونقص المعروض بسبب الحرب.

 

وأكد الوزير التعاون مع إيطاليا في سلاسل الإمداد وهي تمثل أقرب شريك اوروبي لمصر من خلال التعاون في الإنتاج بالتبادل بين البلدين.

وأكد الوزير أيضا أن احتياطي القمح في مصر يكفي 6 أشهر والزيت 5 أشهر مشير إلى أن وزارة التموين تعمل على توفير اللحوم قبل عيد الأضحى وأكد مساعي الوزارة لحل أزمة اللح م في القريب العاجل.

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