النيل للمجمعات الاستهلاكية تزف بشرى عن أسعار اللحوم قبل عيد الأضحى 2023

قال محمد أبو مندور، رئيس القطاع التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، إن الشركة لديها رصيد استراتيجي وافٍ وآمن من اللحوم ويكفي لمدة 3 أشهر قادمة، وهناك رءوس ماشية حية قادمة من السودان في مخزن أبو سمبل ويتم ضخ اللحوم طازجة.

وأضاف أبو مندور، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، سيتم ضخ كميات كبيرة من اللحوم خلال الفترة القادمة داخل المجمعات الاستهلاكية لتلبية احتياجات المواطنين قبل عيد الأضحى 2023، نافيا أي تحريك في أسعار اللحوم خلال الفترة القادمة.

تابع رئيس القطاع التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، اللحوم والكبدة السودانية الطازجة يتم ضخها مقابل 195 جنيهًا للكيلو، لافتا إلى أن أسعار اللحوم المستوردة الضاني بـ 180 جنيها للكيلو والبتلو بـ 140 جنيها.

