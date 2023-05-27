نشرة المرأة والصحة| هيفاء وهبي بإطلالة تتخطى ربع مليون جنيه في باريس.. دعاء حكم تتألق في الجيم.. أحمد مجدي يثير الجدل بـ قميص شفاف.. شريحة في المخ تعالج الشلل والعمى

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

نشرة المرأة والصحة

تتخطى الربع مليون.. سعر إطلالة هيفاء وهبي في باريس تثير الجدل



ظهرت النجمة هيفاء وهبي في باريس بإطلالة ساحرة وشتوية جديدة، وقامت بمشاركتها مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام.

لن تصدق.. سعر صادم لصندل نادين نسيب نجيم في باريس



شاركت الفنانة نادين نسيب نجيم ، متابعيها مجموعة من الصور على إنستجرام خلال حضورها أحد عروض الأزياء في مهرجان كان السينمائي لدورته 76، وظهرت بإطلالة جذابة وساحرة.

3 تمارين تنفس يومية تساعد على خفض ضغط الدم



ضغط الدم هو مقدار الضغط الذي يفرضه تدفق الدم على جدران الشرايين، ويعد ارتفاعه وانخفاضه مدعاة للقلق.



بأكثر من 100 ألف جنيه..سعر غير متوقع لفستان ريا أبي راشد الفوشيا



شاركت الإعلامية ريا أبي راشد متابعيها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" مجموعة من الصور، وذلك خلال حضورها مهرجان كان، وظهرت فيها بإطلالة جذابة وساحرة.



بعد أحمد سعد .. فنان شهير يصدم متابعيه بـ قميص تُل



نشر الفنان أحمد مجدي صورة جديدة له عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، وظهر بإطلالة غير تقليدية ووصفها البعض بـ “الغريبة”.



الصور الأولى من حفل زفاف البلوجر ياسر أحمد وآية إبراهيم | شاهد



انتشرت الصور الأولى لحفل زفاف البلوجر ياسر أحمد، وآية إبراهيم وظهرا بإطلالة بسيطة وناعمة للغاية.



لما بنزّل صور بنتخانق من الحسد .. إطلالات تجمع كريم فهمي وزوجته



تصدر الفنان كريم فهمى وزوجته دانيا البناوى تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل ، بعد تصريحاته الاخيرة حول معاناته مع الحسد قائلا:"أما بنزل صورة أنا ومراتي بنتخانق ".



جمال شعبان: هكذا يعمل القلب بلا توقف



قال الدكتور جمال شعبان، استشارى أمراض القلب وعميد معهد القلب السابق، إن الشريان التاجي اسم على مسمى فهو تاج على القلب.



بفستان أسطوري.. إطلالة ساحرة لـ عروس يوسف ماجد الكدواني في حفل زفافهما



نشر الفنان ماجد الكدواني صورا لحفل زفاف ابنه الأكبر، يوسف ماجد الكدواني ، وعلق عليها الكثير من متابعيه بالمباركة والدعاء لهما.



شقيقة جعفر العمدة.. دعاء حكم بإطلالة رياضية داخل الجيم



أثارت الفنانة دعاء حكم الشهيرة بـ صباح شقيقة جعفر "محمد رمضان" الجدل على السوشيال ميديا، بعد نشر صور لها من أحدث ظهور لها فى الجيم عبر حسابها الخاص على إنستجرام.



شريحة في المخ.. تقنية جديدة تعالج الشلل وتعيد البصر



حصلت شركة نيورالينك، الناشئة في مجال التكنولوجيا العصبية التي شارك في تأسيسها إيلون ماسك، على موافقة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لإجراء أول تجربة فعلية على الإنسان.

سعر خرافي.. أحمد مجدي يثير الجدل بـ قميص شفاف

