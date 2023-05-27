الدلتا للسكر: نستقبل 21 ألف طن يوميا.. وإنتاجنا 2.3 مليون في الموسم.. فيديو

أكد الدكتور أحمد أبو اليزيد، رئيس مجلس الادارة، والعضو المنتدب لشركة الدلتا للسكر، أنه التعاقد مع 70 ألف مزارع لبنجر السكر ببعض المحافظات، مشيرا إلى أن كل مزارع يكون له دور محدد ويتم العمل على مدار 24 ساعة، وفي شهور محددة.

وقال أحمد ابو اليزيد، خلال تصريحات لبرنامج “مانشيت”، عبر فضائية “سي بي سي”، أن المصنع له سعة استيعابية، حيث أنه يتم استيعاب 21 ألف طن من بنجر السكر يوميا، وعلى مدار الموسم يتم استيعاب 2.3 مليون طن.

وتابع رئيس مجلس الادارة، والعضو المنتدب لشركة الدلتا للسكر، أن جميع مراحل الانتاج تسير وفقا لخطة محكمة، مؤكدا أنه لا يوجد عشوائية في العمل.

نسبة الجودة والشوائب

وأشار أحمد أبو اليزيد إلى أنه بعد أن يتم الحصول على البنجر من المزارعين يتم التأكد من كفاءة البنجر من خلال المعامل، ويتم تحليل نسبة الجودة والشوائب.