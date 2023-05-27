طالب مصري يفوز بأفضل رسالة دكتوراه في عام 2022 من سويسرا.. تفاصيل

‏قال مصطفى عبد السميع الباحث المصري بجامعة فرايبورج بسويسرا، بعد حصوله على لقب أفضل رسالة دكتوراه في علوم الطب والحياة لعام 2022 إن ذلك كان بفضل دعوات المصريين.

وتابع مصطفى عبد السميع خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "مصر تستطيع"، تقديم الإعلامي "أحمد فايق"، المذاع عبر فضائية "دي ام سي"، أن الموضوع يبدأ من توقيت مناقشة الدكتوراه وهل المحكمين بيرشحوا هذه الرسالة للمنافسة على جائزة أفضل رسالة الدكتوراه أو لن يتم ترشيحها من الأساس وكل المتقدمين للحصول على الدكتوراه خلال هذه السنة يتم تقييم رسالتهم وهل سيتم ترشيحها أم لا ثم تعرض على اللجنة التي تحدد فوزهم بالجائزة أو عدمه.

عدد كبير يتنافس على الجائزة

وأضاف أن هذه المسابقة تتم كل عام في الجامعة وكان هناك عدد كبير يتنافس على الجائزة هذه السنة مؤكدا أنه تفاجأ بفوزه بجائزة أفضل رسالة الدكتوراه في علوم الطب الحياة لعام 2022 من جامعة فرايبورج بسويسرا.