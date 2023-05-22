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تعليم

العلاقات بين مصر وأفريقيا تتصدر اهتمامات متابعي الفضائيات.. رسالة دكتوراه بجامعة المنيا

صدى البلد

حصلت الباحثة أسماء رشوان محمد محمد، على درجة الدكتوراه فى الآداب من قسم الإعلام تخصص إذاعة وتليفزيون، بتقدير مرتبة الشرف الأولى.

 

وتكونت لجنة الحكم والمناقشة من الدكتور محمد سعد إبراهيم أستاذ الصحافة بقسم الإعلام بكلية الآداب جامعة المنيا والعميد السابق للمعهد الدولى العالى للإعلام  بأكاديمية الشروق رئيسا ومشرفا، والدكتور عبد الجواد سعيد محمد ربيع أستاذ الصحافة والنشر الإلكترونى عميد كلية الإعلام جامعة المنوفية السابق مناقشا، والدكتورة سلوى أبو العلا الشريف، أستاذ الإعلام وتكنولوجيا الاتصال ورئيس قسم الإعلام السابق بكلية الآداب بجامعة المنيا مناقشا.

 

وجاءت الدراسة بعنوان معالجة القنوات الفضائية المصرية والدولية والناطقة بالعربية للعلاقات المصرية الأفريقية واتجاهات الجاليات الأفريقية نحوها، وهدفت الدراسة إلى رصد وتحليل وتفسير سمات وخصائص معالجة القنوات عينة الدراسة نحو العلاقات المصرية الإفريقية، مع تحديد مصادر المواد الإعلامية ووسائل إبرازها، ورصد القوى الفاعلة والأطر المرجعية التي طرحتها القنوات الفضائية.

 

ويتم هذا الرصد للوقوف على طبيعة تناول القنوات عينة الدراسة، ومعالجتها للعلاقات المصرية الإفريقية، وذلك استنادا إلى نظرية الأطر الإعلامية فى توصيف وتحليل الأطر الإعلامية المستخدمة وطبيعة المعالجة الإعلامية من ايدولوجية والمصادر المستخدمة للحصول على الأخبار، وذلك بالتطبيق على قنوات عينة القنوات القنوات المصرية الحكومية والخاصة والقنوات الدولية الناطقة بالعربية، وبالتطبيق على الجاليات الأفريقية، وهدفت الدراسة الميدانية إلى معرفة اتجاهات الجاليات الأفريقية نحو المعالجة الإعلامية وذلك استنادا إلى نموذج الاعتماد على وسائل الإعلام.

 

وطبقت الباحثة الدراسة الميدانية على عينة قوامها 208 مفردة من الجاليات الأفريقية المقيمة بجمهورية مصر العربية، خلال الفترة من 23مارس حتى 25يونيو 2022 وذلك نظرا لما تخللته هذه الفترة من فاعليات مهمة شارك فيها الأخوة الأفارقة من مختلف الدول الأفريقية.

 

وجاءت أهم نتائج  الدراسة التحليلية: احتلت قضايا التعاون المشترك ترتيب القضايا المطروحة بالقنوات عينة الدراسة حيث سجلت نسبة 83.4%، ثم العلاقات الثنائية بين مصر وأفريقيا والزيارات المتبادلة في الترتيب الثاني بنسبة 82.5%.

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