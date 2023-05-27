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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

حل لغز كوكب غامض حير العلماء| هذا ما اكتشفوه على سطحه

كوكب أورانوس
كوكب أورانوس

يختلف كوكب أورانوس عن بقية الكواكب العملاقة في نظامنا الشمسي ، حيث يدور على جانبه بشكل غريب ويحتوي على مجال مغناطيسي غير متوازن مع محور دورانه ، مما يجعله مصدرًا للغموض والألغاز بالنسبة للعلماء. 

ومع ذلك ، فإن البيانات التلسكوبية الجديدة التي جمعها علماء الفلك الأمريكيون قد تكون مفتاح حل الألغاز المحيطة بديناميكية الغلاف الجوي لأورانوس.

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ووفقا لموقع “جيو تي في”، تم اكتشاف إعصار قطبي قياس مركزه ربع قطر الأرض ، ويدور بالقرب من القطب الشمالي لأورانوس ، بمساعدة الملاحظات الجديدة في رؤية الغلاف الجوي لأورانوس بشكل أعمق ، مما يمكن أن يفتح آفاقًا جديدة لفهم العملاق الجليدي وديناميكياته. 

حل لغز كوكب أورانوس

وقد أشار عالم الكواكب أليكس أكينز إلى أن أورانوس يشبه نبتون بشكل عام في التركيب العام لجوها وداخلها ، ولكنه يحتوي على بعض الميزات الفريدة التي تجعلها أكثر غموضًا بالنسبة للعلماء.

 ومن خلال دراسة المزيد من البيانات والملاحظات ، يأمل العلماء في فتح باب لفهم أورانوس بشكل أفضل وحل الألغاز المحيطة به. 

يجدر الذكر أن أورانوس هو الكوكب الوحيد في نظامنا الشمسي الذي يدور على جانبه ، ويحتوي على حلقات تبدو مختلفة عن حلقات الكواكب الأخرى ، ويحتوي على غلاف جوي غني بغاز الميثان الذي يمنحه لونه الأزرق الفريد. 

وبالنسبة للعلماء ، فإن فهم ديناميكية الغلاف الجوي والمجال المغناطيسي لأورانوس يعد تحديًا كبيرًا وهدفًا مهمًا في دراسة الكواكب العملاقة وتكوينها.

ومع ذلك ، فإن البيانات التلسكوبية الجديدة التي جمعها العلماء تمثل خطوةمهمة نحو فهم أورانوس بشكل أفضل وحل الألغاز المحيطة به. 

اكتشاف أعاصير على سطح كوكب اورانوس

تم اكتشاف إعصار قطبي جديد في أورانوس باستخدام تلسكوب المصفوفة الكبيرة، وهو تلسكوب يستخدم لرؤية ما تحت الغيوم في الجزء العلوي من الغلاف الجوي. 

ووجد الباحثون أيضًا أن الهواء المتداول في القطب الشمالي لأورانوس كان أكثر دفئًا وجفافًا ، مما يشير إلى وجود إعصار قوي.

ويعتبر أورانوس الكوكب الوحيد في نظامنا الشمسي الذي يدور على جانبه. ويتميز بحلقات تبدو مختلفة عن حلقات الكواكب الأخرى.

 ويحتوي على غلاف جوي غني بغاز الميثان الذي يمنحه لونه الأزرق الفريد. كما أن ميله غير المعتاد يجعله يبدو وكأنه يدور حول الشمس مثل الكرة المتدحرجة.

وأشار العالم الكواكب أليكس أكينز إلى أن الأعاصير القطبية موجودة على كل كوكب في نظامنا الشمسي الذي يحتوي على غلاف جوي كبير، باستثناء عطارد وحتى قمر زحل، وتختلف طريقة تكوين هذه الأعاصير من كوكب إلى آخر ، وهذا يعد تحديًا كبيرًا للعلماء في فهم ديناميكية الغلاف الجوي والمجال المغناطيسي لكل من هذه الكواكب.

وتعد الصورة المكبرة الأخيرة لأورانوس التي التقطتها كاميرا ويب القريبة من الأشعة تحت الحمراء (NIRCam) في 6 فبراير 2023 ، مناظر خلابة لحلقات الكوكب، حيث يعرض الكوكب تدرجًا أزرق في هذه الصورة ذات اللون التمثيلي. ويرجع ذلك إلى وجود غاز الميثان في غلافه الجوي الذي يمتص اللون الأحمر ويعكس اللون الأزرق.

التلسكوب الغلاف الجوي القطب الشمالي الكوكب

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