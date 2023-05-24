قضية أم كلثوم والذكاء الاصطناعى تثير الجدل.. الأزمة تشتعل بين عمرو مصطفى ومحسن جابر وورثة كوكب الشرق

شغلت أزمة الملحن عمرو مصطفى واستعانته بكوكب الشرق أم كلثوم بطريقة الذكاء الاصطناعى الرأى العام، فمجرد إعلانه عن تقديم أغان بصوت ام كلثوم عن طريق الذكاء الاصطناعى كانها بمثابة قنبلة موقوته فجرها ليلقى حالة من الهجوم الشرس سواء من المنتج محسن جابر رئيس شركة عالم الفن وأيضا أسرة ام كلثوم والذين اعلنوا رفضهم التام لهذا الامر ولكن بعد اعتذار عمرو مصطفى هدأت الأمور الى حد ما ونرصد فى هذا التقرير القصة الكاملة للأزمة من بدايتها حتى رد فعل أسرة أم كلثوم على اعتذار عمرو مصطفى.

بداية الأزمة

كتب عمرو مصطفى فى بداية الأمر عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: على مدار ٢٤ سنة قدمت العديد من الألحان لنجوم الوطن العربي، ومؤخرا مع تطور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي .. حبيت اسمع لو كوكب الشرق السيدة أم كلثوم غنت من ألحان عمرو مصطفى هيكون إيه الناتج تعالوا نسمع سوا صوت كوكب الشرق / أم كلثوم من ألحان/ عمرو مصطفى ، وقريبا .. هتسمعوا الاغنية كاملة.

صدمة عالم الفن ومحسن جابر

وفور إعلان عمرو مصطفى عن نيته لتقديم أغنية بصوت الراحلة أم كلثوم باستخدام خاصية الذكاء الاصطناعي، قرر المنتج محسن جابر فى تحذير عمرو مصطفى من هذه الخطوة، خاصة وأن حقوق الملكية الفكرية للراحلة أم كلثوم تعود إلى محسن جابر وشركة عالم الفن التى يمتلكها ويقوم بإدارتها حاليًا نجله محمد جابر.

تهديد محسن جابر لعمرو مصطفى

وكلف محسن جابر المكتب الإعلامي لشركته بإصدار بيان صحفي ليحذر فيه عمرو مصطفى أو غيره من استخدام صوت أم كلثوم، فى أي عمل دعائى واستشهد على ذلك بواقعة مماثلة فى أوروبا عندما قامت إحدى الشركات باستنساخ أصوات المغنيين العالميين دريك وذا ويكند وهو ما جعل شركة يونيفرسال تقوم بتحذير هذه الشركات من استخدام أصوات المغنين التابعة لهم وطالبوا بتعويض كبير.

وجاء أيضا فى البيان الصادر من محسن جابر تحذير صريح لعمرو مصطفى إذا قرر تقديم صوت أم كلثوم وجاء فى البيان: لا يجرؤ أحد بما فيهم الفنان عمرو مصطفى - رغم علاقتى الوطيدة به – أن يستخدم الذكاء الاصطناعى، لاستحضار صوت كوكب الشرق السيدة أم كلثوم، أو استعمال اسمها وصورتها فهناك حقوق أدبية أبدية غير قابلة للتقادم.

عمرو مصطفى لن يتراجع عن فكرته

الأمر لم ينته عن هذا الحد فبعد تهديد محسن جابر لعمرو مصطفى بمقاضاة حيال تنفيذ فكرته، قرر عمرو مصطفى الإعلان عن تنفيذ فكرته ولكن دون ذكر اسم المطرب أو صورته، فى محاولة منه لتجنب وقوعة فى أزمة الحقوق الفكرية والأدبية التى يمتلكها محسن جابر.

رد عمرو مصطفى على محسن جابر

ولكن لم يتنازل عمرو مصطفى عن فكرته وبالرغم من تحذير محسن جابر وعالم الفن له، إلا أنه أعلن أن مشروعه والذى يعتبره حلما من أحلام حياته أن يقوم بتلحين أغنية لأم كلثوم قائم، ولكن سوف يقوم بعدم وضع أى اسم أو صورة لأي شخص ينتمى لأى شركة إنتاج.

انهاء الأزمة

حرص المحامي ياسر قنطوش على توجيه الشكر للمطرب عمرو مصطفى بعد إنهاء خلافه مع ورثة أم كلثوم بعد تجسيدها بالذكاء الاصطناعي.

وكتب عبر حسابه على فيسبوك: “نشكر الفنان عمرو مصطفى علي سرعة التواصل لإنهاء سوء الفهم ونبذ الخلاف والاتفاق فيما بينه وبين ورثة السيدة أم كلثوم”.

رد أسرة أم كلثوم

كشف نبيل المرسى والد الفنانة سناء نبيل حفيدة شقيقة أم كلثوم وزوج جيهان الدسوقى الحفيدة الثانية لأم كلثوم عن اخر التطورات الخاصة بأزمة الملحن عمرو مصطفى وفكرة استعادته لأم كلثوم من خلال الذكاء الاصطناعى.

وقال نبيل المرسى فى تصريح خاص لـ “صدى البلد” : أن الملحن عمرو مصطفى خرج أمس من خلال فيديو عبر صفحته أعلن فيه عن عودته أولا الى أسرة كوكب الشرق أم كلثوم قبل أن يفعل شيئا وهو ما كنا ننتظره منه.

وأوضح نبيل المرسى : علينا أن ننتظر الفترة المقبلة ونرى ما سيعرضه علينا عمرو مصطفى حيث بادر بالصلح وهو ما كنا نتمناه اننا نسعى فقط للحفاظ على رمز مصر والوطن العربى ام كلثوم.