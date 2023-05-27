طريقة عمل ساندوتش كبدة إسكندراني زي المحلات

ساندوتش كبدة إسكندراني من الأكلات التي يعشقها الكثير من الأشخاص ما يدفع البعض إلي شرائها من المحلات والمطاعم.

قدم الشيف محمد حامد، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل ساندوتش كبدة اسكندراني فيما يلي…



مقادير ساندوتش كبدة اسكندراني



نصف كيلو كبدة

٢بصل جوليان

٢فلفل رومي جوليان

٢فلفل حار حلقات

٢طماطم مفرومة

5فص ثوم صحيح

زيت

بهارات كبدة

كمون

ملح

عيش فينو



طريقة تحضير ساندوتش كبدة اسكندراني



في طاسة على النار نضع القليل من الزيت حتى يسخن ثم نضع البصل والكبدة "مقطعة شرائح" ونقلب لمدة دقيقتين ثم نضع الثوم والفلفل الرومي والحار ونقلب جيداً ثم نضع الطماطم وكل التوابل ونقلب حتى تمام النضج ثم نحشي العيش وتقدم الساندوتشات بالهنا والشفا.