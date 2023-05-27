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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل ساندوتش كبدة إسكندراني زي المحلات

طريقة عمل ساندوتش
طريقة عمل ساندوتش كبدة اسكندراني

ساندوتش كبدة إسكندراني من الأكلات التي يعشقها الكثير من الأشخاص ما يدفع البعض إلي شرائها من المحلات والمطاعم.

قدم الشيف محمد حامد، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل ساندوتش كبدة اسكندراني فيما يلي…

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مقادير ساندوتش كبدة اسكندراني


نصف كيلو كبدة
٢بصل جوليان
٢فلفل رومي جوليان
٢فلفل حار حلقات
٢طماطم مفرومة
5فص ثوم صحيح
زيت
بهارات كبدة
كمون
ملح
عيش فينو


طريقة تحضير ساندوتش كبدة اسكندراني


في طاسة على النار نضع القليل من الزيت حتى يسخن ثم نضع البصل والكبدة "مقطعة شرائح" ونقلب لمدة دقيقتين ثم نضع الثوم والفلفل الرومي والحار ونقلب جيداً ثم نضع الطماطم وكل التوابل ونقلب حتى تمام النضج ثم نحشي العيش وتقدم الساندوتشات بالهنا والشفا.

ساندوتش كبدة اسكندراني طريقة عمل ساندوتش كبدة اسكندراني الشيف محمد حامد مقادير ساندوتش كبدة اسكندراني طريقة تحضير ساندوتش كبدة اسكندراني

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