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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل كيكة الزبادي بالخلاط| جديدة وغير تقليدية

طريقة عمل كيكة الزبادي
طريقة عمل كيكة الزبادي بالخلاط

 كيكة الزبادي بالخلاط من الحلويات الشهية و اللذيذة التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص ويمكنك تطبيقها في المنزل بمذاق لا يقاوم.

قدم الشيف محمد حامد، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل  كيكة الزبادي بالخلاط .

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مقادير كيكة الزبادي بالخلاط 


٥بيض
كوب وربع سكر
5جرام فانيليا
نصف كوب زيت ذرة
كوب زبادي
3كوب دقيق 
ملعقة كبيرة بيكنج بودر
كوب حليب
نصف كوب حليب مكثف محلى
(للوجه)
كريمة نباتي مخفوقة


طريقة تحضير كيكة الزبادي بالخلاط 


في الخلاط نضع البيض والسكر والفانيليا ونضربهم ثم نضع الزيت والحليب والحليب المكثف المحلى والزبادي أثناء الضرب وفي بولة نخلط الدقيق مع البيكنج بودر والملح ثم نضعهم على خليط البيض والسكر ونخلطهم جيداً حتى يتكون خليط الكيك ثم نضعه في صاج مدهون زبدة ومفروش ورق زبدة ونوزعه جيداً ثم ندخله الفرن حتى تمام النضج ثم تزين وتقدم بالهنا والشفا 

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