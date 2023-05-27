طريقة عمل كيكة الزبادي بالخلاط| جديدة وغير تقليدية

كيكة الزبادي بالخلاط من الحلويات الشهية و اللذيذة التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص ويمكنك تطبيقها في المنزل بمذاق لا يقاوم.

قدم الشيف محمد حامد، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل كيكة الزبادي بالخلاط .



مقادير كيكة الزبادي بالخلاط



٥بيض

كوب وربع سكر

5جرام فانيليا

نصف كوب زيت ذرة

كوب زبادي

3كوب دقيق

ملعقة كبيرة بيكنج بودر

كوب حليب

نصف كوب حليب مكثف محلى

(للوجه)

كريمة نباتي مخفوقة



طريقة تحضير كيكة الزبادي بالخلاط



في الخلاط نضع البيض والسكر والفانيليا ونضربهم ثم نضع الزيت والحليب والحليب المكثف المحلى والزبادي أثناء الضرب وفي بولة نخلط الدقيق مع البيكنج بودر والملح ثم نضعهم على خليط البيض والسكر ونخلطهم جيداً حتى يتكون خليط الكيك ثم نضعه في صاج مدهون زبدة ومفروش ورق زبدة ونوزعه جيداً ثم ندخله الفرن حتى تمام النضج ثم تزين وتقدم بالهنا والشفا