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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة ربة منزل بحروق في انفجار أنبوبة غاز بالشرقية

صدى البلد

أصيبت ربة منزل بحروق من الدرجة الثانية بنسبة 30% بأماكن متفرقة بانحاء الجسد إثر وقوع حادث إنفجار انبوبة غاز بعزبة عمارة بجوار الجامع التابعة لقرية الشبانات وتم نقلها الي مستشفي ههيا وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي ههيا للحروق بإستقبال "عواطف ع م" 60 سنة مقيمه ابوعمارة دائرة مركز ههيا مصابة بحروق من الدرجة الثانية بأماكن متفرقة بانحاء الجسد وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة.

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وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابتها إثر إنفجار انبوبة غاز بعزبة عمارة بجوار الجامع التابعة لقرية الشبانات وتم نقلها الي مستشفي ههيا وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

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