إصابة 3 أشخاص عقب سقوطهم في بيارة مصنع زجاج بالشرقية

أصيب 3 أشخاص بحالات إغماء إثر سقوطهم في بلاعة مصنع زجاج بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان.

وتم نقل المصابين إلى مستشفي العاشر من رمضان، وجار تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى جامعة العاشر باستقبال كل من "عبد النبي. م"، 35 سنة، مقيم بلبيس، و"أيمن. ب"، 25 سنة، و"زينهم. ع"، 42 سنة، مقيمين الزقازيق، مصابين بإغماء، وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم، وتحرير محضر بالواقعة.

وبالانتقال والفحص، تبين حدوث إصابتهم إثر سقوطهم في بلاعة مصنع زجاج بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان، وتم نقلهم المصابين إلى مستشفي العاشر من رمضان، وجار تقديم الرعاية الصحية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة.