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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أرملة وائل نور تبكي على الهواء: ابني مش فاكر باباه.. فيديو

أرملة وائل نور
أرملة وائل نور

دخلت المخرجة غادة النجار أرملة الفنان الراحل وائل نور، في نوبة بكاء على الهواء، إثر عرض صور ذكرياتها مع الراحل، قائلة: "شفت منه كل خير، وابني حمزة اتولد بعد وفاته ومش فاكر باباه، كل شويه يقولي بابا الممثل".

وأضافت غادة النجار، خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة “الحدث اليوم”، أنها لا تفكر في العودة إلى الفن مرة أخرى وستكتفي بتربية أولادها ورعايتهم، معقبة: "مش هسيب ولادي عشان أرجع الفن".

دفنت والدتي وروحت المسرح

وتحدثت أرملة الفنان الراحل وائل نور، عن موقف غريب، قائلة: "دفنت والدتي ورحت المسرح أمثل وأضحك الناس عادي خالص، ده شغلي، أنا مش دكتورة جامعة".

 

وائل نور المخرجة غادة النجار بكاء خط احمر المسرح

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