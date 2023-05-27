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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أرملة وائل نور تتهم أميرة العايدي بالتزوير للاستيلاء على شقتها

صدى البلد

اتهمت المخرجة غادة النجار أرملة الفنان الراحل وائل نور، الفنانة أميرة العايدي طليقته ، بتزوير عقد وهمي للاستيلاء على شقة الزوجية التي تسكن فيها الأولى.


وقالت غادة النجار خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، توجهت أنا والفنانة أميرة العايدي طليقته المجلس الحسبي في عام 2016 لحصر التركة الخاصة بالفنان الراحل، وكل  واحد فينا أخذ حقه كاملا وهى أقرت بأن الشقة التى أسكن فيها ملك للفنان وائل نور".


استطردت أرملة الفنان الراحل وائل نور، فوجئت في عام 2017 بطليقته الفنان أميرة العايدي، وإقامتها دعوى قضائية ضدي تطالب بأحقيتها في ملكية الشقة التي أسكن فيها مدعية أنها تملكها".


أضافت، أميرة العايدي قدمت عقد ضوئي حصلت عليه من شخص يدعى ياسر السراج كان خارج مصر المحامي الخاص بي أجحدها لهدم وجود الأصل. 
 

ياسر السراج محمد موسى قناة الحدث غادة النجار برنامج خط أحمر اميرة العايدي الفنان الراحل وائل نور

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