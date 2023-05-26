أرملة وائل نور: مش هسيب أولادي عشان أرجع الفن

قالت المخرجة غادة النجار أرملة الفنان الراحل وائل نور، أنها لا تفكر في العودة إلى الفن مرة أخرى وتكتفي بتربية أولادها ورعايتهم، قائلة: مش هسيب ولادي عشان أرجع الفن".

ودخلت غادة النجار خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، في نوبة بكاء على الهواء، إثر عرض صور ذكرياتها مع الراحل، قائلة : شفت منه كل خير، وابني حمزة اتولد بعد وفاته ومش فاكر باباه، كل شويه يقولي بابا الممثل".



وأشارت أرملة الفنان الراحل وائل نور، إلى أن ابنها ياسين يمتلك موهبة الفن والتمثيل من والده ويبلغ من العمر 10 سنوات ويشارك حاليا في فيلم "مش مصري".