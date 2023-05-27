عكس توقعات بوتين.. ماذا يعني إرسال الغرب مقاتلات إف 16 لأوكرانيا؟

قال خبراء إن إرسال مقاتلات إف ١٦ سيوفر لأوكرانيا بعض القوة النارية الجوية، لكن القوة الجوية القتالية تعتمد بشكل كبير على التكنولوجيا الحديثة وبعض طائرات F-16 هي طائرات نفاثة قديمة، ربما لن تكون الحل الحاسم في المعارك، وفق ما ذكرت شبكة سكاي نيوز بريطانية.

على الرغم من قوة الطائرة ونسبة الدفع إلى الوزن المذهلة لطائرة، فإن القدرة القتالية للمقاتلات الحديثة تعتمد بشكل كبير على تكنولوجيا إلكترونيات الطيران .

وفي هذا السياق، فمن غير المرجح أن تتلقى أوكرانيا طائرات F-16 جديدة تمامًا - فهي باهظة الثمن ، وسيكون الغرب مترددًا جدًا في المخاطرة بالقدرات المتطورة للطائرات الحديثة بإرسالها إلى أوكرانيا.

كما ستشكل صواريخ جو - جو الحديثة المقترنة برادار حديث في F-16 ، تهديدًا حقيقيًا للمقاتلات الروسية الحديثة ، ولكن أي شيء أقل من ذلك يخاطر بتشجيع القوات الجوية الروسية على المواجهة وضرب أوكرانيا بشدة.

ونبه خبراء إلى ان الخطر الجسيم هو أن “تحصل أوكرانيا على ما طلبته، لتجد أن الواقع لا يرقى إلى مستوى التوقعات”.

وفي ذلك كله، قال خبراء ،إ ن الزعيم الروسي فلاديمير بوتين، سبق واعتبر بشكل شبه مؤكد أن رغبة الغرب في مواصلة دعم الحرب قد تتضاءل في نهاية العام ، لكن الأمور تقول بعكس ذلك.

وإرسال المقاتلات دليل على مخالفة توقعات بوتين، وهو ما سيكون بمثابة مصدر قلق بالغ لبوتين، بأن الحرب قد تطول وأن الغرب لن يحجم عن مساعدة أوكرانيا.