500 جنيه هبوطا.. شعبة الذهب تزف خبرًا سارًا للمقبلين على الزواج

أكد نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بالغرفة التجارية، أن سعر الذهب فى هذه الفترة مناسب جدًا لـ الشراء، وقال: "اللي عايز يشتري الآن يشتري".

وأضاف سكرتير عام شعبة الذهب بالغرفة التجارية، خلال مداخلة هاتفية على قناة “الحدث اليوم” تقديم الإعلامي محمد الكومي، أن سعر الذهب من قبل قد وصل إلى 2800 جنيه لـ عيار 21، ولكن اليوم وصل السعر إلى 2300، أي أن هناك 500 جنيه هبوطا.

ولفت إلى أنه يشجع الشراء في هذه الفترة، لآن الفترة المقبلة سيكون هناك صعود فى سعر الذهب، ولذلك على الجميع استغلال هذه الفترة، فالمقبلون على الزواج أو المستثمرون من الممكن أن يشتروا في هذه الفترة.