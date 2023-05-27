الوقت مناسب.. شعبة الذهب توجه رسالة هامة للمواطنين

كشف نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بالغرفة التجارية، تفاصيل هامة بشأن أسعار الذهب.

وقال نجيب إن هذا الوقت هو المناسب لـ شراء الذهب، مؤكدًا أن أسعار الذهب العالمية تشهد انخفاضات، وهذا يعود على السوق المصرية.

وأكد سكرتير عام شعبة الذهب بالغرفة التجارية، أن أسعار الذهب في وقت سابق شهدت ارتفاعات، ولكن الآن مستقرة، وتشهد انخفاضات.

وأوضح أن سوق الذهب عالمي ويتأثر بـ عوامل كثيرة، منها التضخم، والحرب والسلم، وسعر البترول، والبيع والشراء.

وأضاف شعبة الذهب بالغرفة التجارية، خلال مداخلة هاتفية على قناة “الحدث اليوم” تقديم الإعلامي محمد الكومي، أن سعر الذهب عالميًا في هذه الفترة يشهد هبوطا كبيرا، وسعر الوقية وصل لـ 1948 دولارا، وأن هذا السعر يعتبر هابطا.

ولفت إلى أن الاستثمار في الأوراق المالية، سبب رئيسي في خفض الأسعار، وأن انخفاض سعر الذهب العالمي يؤثر على السعر في مصر.



