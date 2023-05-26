سعر الذهب في ختام تعاملات اليوم الجمعة 26 - 5 - 2023

يستعرض صدى سعر الذهب اليوم الجمعة 26 - 5 - 2023 بعد مرحلة من ارتفاع أسعار الذهب وهبوط أسعار الذهب وهو ما وصفه مراقبين بالتذبذب وعدم الاستقرار نتيجة عوامل خارجية وأخرى محلية.

سعر الذهب عيار 21 اليوم الجمعة

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 بيع 2,680 شراء 2,703 عيار 22 بيع 2,457 شراء 2,478 عيار 21 بيع 2,345 شراء 2,365 عيار 18 بيع 2,010 شراء 2,027 عيار 14 بيع 1,563 شراء 1,577 عيار 12 بيع 1,340 شراء 1,351 الاونصة بيع 83,348 شراء 84,059 الجنيه الذهب بيع 18,760 شراء 18,920 الكيلو بيع 2,680,000 شراء 2,702,857 قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

قال محمود هيبة جواهرجي وعضو شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية إن أسعار الذهب خلال المرحلة الراهنة تتأثر بعوامل كثيرة منها خارجية خارجة عن إرادتنا، وأخرى محلية متعلقة بندرة الدولار وتحريك سعر الصرف.

وأضاف هيبة لـ صدى البلد أن المضاربين على الذهب جعلوا الأسعار غير مستقرة وكل الاحتمالات واردة.

وأكد أن الذهب لا يخذل أبدا صديق العمر وليس صديق المصلحة.. حسب تعبيره.

وأشار إلى تأثير قرارات الحكومة بإعفاء الذهب المستورد مع المصريين بالخارج من الجمارك، قائلا: بمجرد إصدار قرار إعفاء ذهب المصريين القادمين من الخارج من الجمارك انخفض سعر الجرام من 2800 جنيه إلى 2200 جنيه.

وتابع أن أسعار الذهب تشهد مرحلة من التذبذب بشكل كبير.. ونصح هيبة بادخار الذهب لفترات طويلة المدى ليس أقل من عامين أو 3 أعوام، منوها بأن الذهب يحفظ قيمة أموالك وليس أداة استثمار.