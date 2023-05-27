هبوط كبير.. شعبة الذهب توجه رسالة للمواطنين وعيار 21 يشهد مفاجأة.. فيديو

أكد نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بالغرفة التجارية، أن سوق الذهب عالمي ويتأثر بـ عوامل كثيرة، منها التضخم، و الحرب و السلم، وسعر البترول، و البيع و الشراء.



وأضاف شعبة الذهب بالغرفة التجارية، خلال مداخلة هاتفية على قناة الحدث اليوم تقديم الإعلامي محمد الكومي، أن سعر الذهب عالميًا في هذه الفترة يشهد هبوط كبير، وسعر الوقية وصل لـ 1948 دولار، وأن هذا السعر يعتبر هابط.



ولفت إلى أن الاستثمار في الأوراق المالية، سبب رئيسي في خفض الأسعار، وأن انخفاض سعر الذهب العالمي يؤثر على السعر في مصر.



وأشار إلى أن سعر الذهب يتغير من فترة الصباح لـ المساء، مؤكدًا أن سعر الذهب عيار 21 الآن 2375 جنيهًا، وكان فى الصباح 2340، فكل ساعة تتغير أسعار الذهب.

