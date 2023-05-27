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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

لزيادة إنتاج اللحوم ..نائب بالشيوخ: لابد من التركيز على تصنيع الأعلاف محليا

النائب ابو سريع امام
النائب ابو سريع امام عضو مجلس الشيوخ

قال النائب ابو سريع امام عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، إن زيادة إنتاج اللحوم محليا يتطلب التركيز علي زراعة الحبوب المرتبطة المرتبطة بالأعلاف وعلى رأسها فول الصويا والذي لا يتم زراعته في مصر ويتم استيراده.

 

تصنيع الأعلاف محليا 

 

و أضاف “ امام ” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن هناك أهمية للتصنيع المحلى للأعلاف لما له من فوائد عديدة أهمها تقليل فاتورة الإستيراد وتوفير أكبر قدر من العملة الصعبة، مشددا علي ضرورة تفعيل دور مركز البحوث الزراعية فيما يتعلق باستباط أصناف جديدة ممتازة من الأعلاف يتم زراعتها في مصر.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن زيادة أسعار السلع مرتبطة بميزان العرض والطلب، فضلا عن ضرورة تخصيص بعض المحاصيل لتلبية الاستهلاك المحلى وليس التصدير بشكل أولي، معقبا “ في محاصيل مبتدخلش للاستهلاك ويتم تصديرها مباشرة".

وأستطرد النائب : ومن ناحية أخري لابد من دعم المزارعين بمختلف الأشكال سواء من خلال منحهم قروض ميسرة أو معاونتهم في إحلال الطاقة الشمسية أو الغاز الطبيعى كمصدر يعتمد علي فيه ري الأراضي بدلا من استخدام السولار أو الكهرباء من أجل الترشيد والدعم.

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ووجه وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي الشكر لرئيس منظمة المترولوجيا العالمية خلال احتفالية اليوم العالمي للمترولوجيا موضحا أن القياسات تدعم الغذاء العالمي لافتا الي ضرورة معرفة التحديات التي تواجه نظام الغذاء العالمي منذ 4 سنوات خاصة مع بدء جائحة كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية والنزاعات العالمية.

 

وأكد الوزير أنه منذ اندفاع الحرب الروسية والاوكرانية ارتفعت أسعار الحبوب لما تمثله الدولتين أكثر من ٣٠% من إنتاج الحبوب وأكثر من ٣٠% من إنتاج الزيوت وان مصر واجهت بعض التحديات خلال عمليات الاستيراد بسبب الحرب بالإضافة إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية بسبب ارتفاع تكلفة الشحن ونقص المعروض بسبب الحرب.

 

وأكد الوزير التعاون مع إيطاليا في سلاسل الإمداد وهي تمثل أقرب شريك اوروبي لمصر من خلال التعاون في الإنتاج بالتبادل بين البلدين.

وأكد الوزير أيضا أن احتياطي القمح في مصر يكفي 6 أشهر والزيت 5 أشهر مشير إلى أن وزارة التموين تعمل على توفير اللحوم قبل عيد الأضحى وأكد مساعي الوزارة لحل أزمة اللحوم في القريب العاجل.

اللحوم إيطاليا عيد الأضحى الحرب الروسية الأوكرانية العملة الصعبة الأعلاف

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