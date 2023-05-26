توك شو.. بشرى للمواطنين بشأن أسعار اللحوم ورابطة السيارات تطالب باستيراد موديلات العام الماضي

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات والقضايا الهامة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

انتصار السيسي : جمعية الهلال الأحمر المصري تستحق كل الشكر والتقدير

أذاعت فضائية إكسترا نيوز خبرا عاجلا، عن قول ‏السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية "إن جمعية الهلال الأحمر المصري تستحق كل الشكر والاحترام والتقدير ولمست الإنسانية في أعظم صورها بجهود متطوعين مخلصين وأحيى القائمين على هذا الكيان".

مصطفى بكري: الرئيس السيسي قائد وطني انحاز للمصريين فى 30 يونيو..فيديو

أكد الإعلامي “مصطفى بكري”، أن الحوار الوطني طرحت من خلاله وجهات النظر المختلفة، ولا يمكن أن نعادي أصحاب وجهات النظر المختلفة، لأنه في النهاية حوار من أجل الوطن.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أنه نحن في النهاية أبناء لهذا الوطن، ونرغب أن يكون لدينا صناعة كبيرة، وإزالة معوقات الإستثمار.

اعتماده من مجلس الأمناء | ضياء رشوان يرحب بأول كيانات الحوار الوطني

قال الدكتور ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، :"مرحبا بتأسيس كتلة الحوار معقبا:" نأمل أن تكون نبراسا للتحالفات ذات وجهات النظر القريبة .. وسنراعي وجود هذه الفكرة في مجلس الأمناء.

تقل 30% عن السوق.. الزراعة تزف بشرة للمواطنين قبل العيد بشأن أسعار اللحوم..فيديو

أكد طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثرورة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، أنه تم الموافقة على استيراد 170 الف رأس من المواشي حتى عيد الأضحى، مشيرا إلى أن ما سيتم استيراده سيلبي كافة احتياجات المصريين.

وقال طارق سليمان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “خالد ميري”، أنه سيتم طرح تلك الكميات في مختلف المنافذ على مستوى الجمهورية، ولن يكون هناك نقص في اللحوم.

قضية شعب.. مستشار وزير الصحة: نحتاج للتوعية في مشكلة الزيادة السكانية

أكد عمرو حسن مستشار وزير الصحة لشئون السكان وتنمية الأسرة، أن وزارة الصحة تقوم في هذا الوقت بدور كبير جدا في تنظيم الأسرة وتحسين الخدمات، وطول الوقت في عيادات متنقلة للمناطق النائية، وتقدم حاليا وسائل منع الحمل مجانا للجمعيات الاهلية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى والمستشفيات الجامعية، والهدف إنجاب طفل واحد، والزواج في السن المناسبة، ولابد من المباعدة بين الطفل الأول والثانى .

وأشار حسن، إلى أن المشكلة السكانية هي المشكلة الأم التي تؤثر في كل المشكلات كما يرى الدكتور جمال حمدان في كتابه، وقد تكون المشكلة السكانية مساهمة بشكل كبير في جودة التعليم، وإذا قمنا بحل المشكلة قد نحل كل المشكلات الموجودة لدينا في مصر.

الطيور كانت بتاكله.. التموين: الصوامع حافظت على القمح.. ونسبة الهدر زيرو

قال رمضان الشحات مدير المكتب الإعلامي بوزارة التموين، إن سعر توريد محصول القمح هذا العام يتميز عن العام الماضي بعد ارتفاع سعر التوريد الإردب 600 جنيه ليصل إلى 1500 جنيه بالإضافة إلى 10 كيلو ردة للإردب الواحد بسعر مدعم لتغذية الماشية.

وأضاف رمضان الشحات في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، تم استصلاح 250 ألف فدان لزراعة محصول القمح العام الماضي بالإضافة إلى 750 ألف فدان العام الحالي ، ليصل الإجمالي إلى مليون فدان تم دخولهم الخدمة لزراعة محصول القمح.

لن يصعد المسرح .. الموسيقيين تتوعد ويجز | وتهدد الشركة الراعية بعقوبات قاسية

كشف الدكتور محمد عبدالله المتحدث باسم نقابة الموسيقيين، تفاصيل أزمة مؤدي الراب ويجز مع النقابة ومنعه من إحياء حفل غنائي بساحة المنارة في التجمع الخامس يوم 28 يوليو المقبل.

وناشد عبدالله في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، مؤدي الراب ويجز بضرورة الحضور إلى مقر النقابة لتسوية الأمور القانونية وتوقيع الإقرار مثل بقية مغني الراب والأداء الصوتي وتسديد قيمة تجديد التصريح، مضيفا: ويجز لن يصعد إلى المسرح وإذا حدث خلاف ذلك ستكون هناك عقوبات على الشركة الراعية وسنمنع التعامل معها".

تفاصيل استقبال المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب مع والد اللاعب أحمد بغدودة..فيديو

كشف الإعلامي مصطفى بكري، عن تفاصيل استقبال الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، لـ فؤاد بغدودة والد لاعب المصارعة المصرى أحمد فؤاد بغدودة بمقر الأكاديمية .

وقال بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، إن الدكتورة رشا راغب، ناقشت مع والد أحمد فؤاد بغدودة تفاصيل برنامج الرعاية المقدم للبطل المصرى و غيره من الأبطال المصريين بالألعاب المختلفة.

ستحدث انفراجة بالأسواق.. رابطة السيارات تطالب باستيراد موديلات العام الماضي

طالب المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، بضرورة السماح باستيراد السيارات موديل العام السابق 2022، في ظل تأثر العالم والدولة والمستهلك، مشيرًا إلى أن أسعار السيارات تتأثر بالعرض والطلب.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على شاشة "سي بي سي"،: "تقدمنا بخطاب يطالب باستيراد موديلات العام الماضي.. ونطالب السماح بهذه الموديلات لأنها ستمثل انفراجة في السوق المصري، وخاصة أن سعرها أقل من الموديلات اللاحقة".

شقيقة ضحية تناول الشعرية سريعة التحضير تكشف تفاصيل خطيرة عن وفاته..فيديو

كشفت البلوجر شريهان يوسف، شقيقة عمر صالح ضحية تناول الشعرية سريعة التحضير الحارة للغاية، تفاصيل جديدة عن رحيل شقيقها بعد تناوله تلك الوجبة.

أضافت شريهان يوسف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “ٍساعة زمن”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “مايا الشربيني”، أنّ وفاة شقيقها عمر صالح كانت نتيجة مشاركته في تحديات مع أصدقائه في نفس الفئة العمرية 15 عاما، لتناول الشعرية الحارة سريعة التحضير.