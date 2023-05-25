قضية شعب.. مستشار وزير الصحة: نحتاج للتوعية في مشكلة الزيادة السكانية

أكد عمرو حسن مستشار وزير الصحة لشئون السكان وتنمية الأسرة، أن وزارة الصحة تقوم في هذا الوقت بدور كبير جدا في تنظيم الأسرة وتحسين الخدمات، وطول الوقت في عيادات متنقلة للمناطق النائية، وتقدم حاليا وسائل منع الحمل مجانا للجمعيات الاهلية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى والمستشفيات الجامعية، والهدف إنجاب طفل واحد، والزواج في السن المناسبة، ولابد من المباعدة بين الطفل الأول والثانى .

وأشار حسن، إلى أن المشكلة السكانية هي المشكلة الأم التي تؤثر في كل المشكلات كما يرى الدكتور جمال حمدان في كتابه، وقد تكون المشكلة السكانية مساهمة بشكل كبير في جودة التعليم، وإذا قمنا بحل المشكلة قد نحل كل المشكلات الموجودة لدينا في مصر.

وأكمل:"كل المشاركين بالحوار الوطنى اتفقوا على المشكلة السكانية، واتفقوا أيضا على أننا نحتاج للعمل أكثر، ويظل الملف مفتوحًا منذ أكثر من 60 عامًا، ونحتاج لاستخدام كل الأسلحة، ومنها سلاح الإعلام، ونضع الجزء الخاص بحقوق الأم والطفل .



