اعتماده من مجلس الأمناء | ضياء رشوان يرحب بأول كيانات الحوار الوطني

دعا باسل عادل البرلماني السابق، لتأسيس كيان سياسي جديد تحت مسمى كلتة الحوار، موضحا أنه تخالف لشخصيات عامة برزت هنا في الحوار الوطني مرحبا بالجميع للانضمام به.

وأوضح باسل خلال كلمته بلجنة التعليم بالحوار الوطني،:"نعلن تأسيس مجلس أمناء كتلة الحوار.. ولن نقصى أحدا مطالبا باعتماده من مجلس الأمناء للحوار الوطني".

ومن جانبه قال الدكتور ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، :"مرحبا بتأسيس كتلة الحوار معقبا:" نأمل أن تكون نبراسا للتحالفات ذات وجهات النظر القريبة .. وسنراعي وجود هذه الفكرة في مجلس الأمناء.

