الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

الأصاد: طقس غد مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء

الأرصاد
الأرصاد

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا / الخميس/ نهارا : طقس مائل للحرارة نهارا على أغلب الأنحاء

حالة الطقس، وليلا طقس مائل للبرودة إلى بارد على أغلب الأنحاء .

وذكر الخبراء أن الظواهر الجوية من المتوقع أن تتمثل في شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وسيناء قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق، إلى جانب فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

كما أشار الخبراء إلى نشاط رياح متوقع على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وصحراء مطروح والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط من المتوقع أن تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2.25 متر واتجاه الرياح غربية إلى شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر واتجاه الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر :

العظمى الصغرى

القاهرة 26 16

العاصمة الجديدة 25 15

6 اكتوبر 25 13

بنهــــا 26 16

دمنهور 24 14

وادى النطرون 26 15

كفر الشيخ 24 14

بلطيم 24 14

المنصورة 25 14

الزقازيق 26 16

شبين الكوم 25 15

طنطا 24 14

دمياط 24 15

بورسعيد 25 15

الإسماعيلية 27 16

السويس 26 15

العريش 25 13

رفح 24 12

رأس سدر 24 16

نخل 25 09

كاترين 19 10

الطور 27 16

طابا 24 12

شرم الشيخ 25 18

الغردقة 26 16

الاسكندرية 23 13

العلمين الجديدة 21 13

مطروح 22 12

السلوم 23 13

سيوة 27 11

رأس غارب 26 17

سفاجا 27 16

مرسى علم 28 17

شلاتين 28 20

حلايب 26 19

أبو رماد 25 18

مرسى حميرة 25 17

أبرق 26 17

جبل علبة 26 18

رأس حدربة 25 18

الفيوم 27 13

بني سويف 27 13

المنيا 28 11

أسيوط 27 12

سوهاج 28 15

قنا 28 16

الأقصر 29 17

أسوان 30 18

الوادى الجديد 28 17

أبوسمبل 30 18

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالي:

العظمى الصغرى

مكة 34 20

المدينة 32 21

الرياض 32 15

المنامة 28 21

أبوظبى 29 21

الدوحة 26 23

الكويت 27 14

دمشق 20 08

بيروت 20 16

عمان 16 08

القدس 19 09

غزة 20 13

بغداد 26 17

مسقط 29 26

صنعاء 24 13

الخرطوم 39 25

طرابلس 24 15

تونس 27 12

الجزائر 25 14

الرباط 19 10

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 13 02

إسطنبول 13 08

إسلام آباد 24 12

نيودلهى 28 16

جاكرتا 32 24

بكين 13 08

كوالالمبور 34 25

طوكيو 21 15

أثينا 16 07

روما 24 08

باريس 24 09

مدريد 27 13

برلين 14 01

لندن 22 05

مونتريال 15 06

موسكو 05 00

نيويورك 12 05

واشنطن 15 07

نواكشوط 35 20

أديس أبابا 24 13

هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس حالة الجو طقس اليوم

