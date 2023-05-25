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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ممثل حزب التجمع يطالب بعودة وزارة السكان مرة أخرى خلال الحوار الوطني

ممثل حزب التجمع
ممثل حزب التجمع

قال ممثل حزب التجمع، خلال كلمته اليوم بجلسات الحوار الوطني، إنه يتواجد فى حزب التجمع برنامج نوعي للسكان تم العمل عليه، مشيرا إلى أن مشكلة مصر الحقيقية أنها رأسا بلا جسد، حيث أن هناك إرادة سياسية حقيقية تتم فى كل القطاعات وتسير بسرعة كبيرة، ولكن الجاهز الإداري فى مصر يحتاج إلي عمليات كثيرة.

وأضاف ممثل حزب التجمع، أنه لابد من أن تعود مرة أخري وزارة السكان، لافتا إلى أنه بدون وزارة للسكان، فلن يكون أبدا لدينا تخطيط فى تلك الحالة العشوائية.

وتابع ممثل حزب التجميع، أنه يجب أن تسمي تلك الوزارة بوزارة التنمية السكانية، مشيرا إلى أنه يجب ربط السكان بالتنمية.

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